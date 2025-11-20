В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Дягилев. P.S.»
В Санкт-Петербурге открыли фестиваль «Дягилев. P.S.». Известный писатель, профессор РГИСИ Александр Ласкин напомнил, что Сергей Дягилев был театральным и художественным деятелем и меценатом, а также одной из самых знаменитых личностей Серебряного века.
Он отметил, что изучал биографию Дягилева несколько десятилетий, со студенческих лет.
«Дягилев открылся для меня не с парадной, а с очень личной стороны. Что может быть более сокровенного, чем семейный архив? На его основании я написал свою первую книгу — документальный роман «Неизвестные Дягилевы», изданный в 1994 году, а потом много раз переиздававшийся», — рассказал Ласкин в разговоре с «Петербургским дневником».
После этого он сделал большую выставку в музее-квартире А.С. Пушкина, посвящённую Дягилеву, потом написал книгу «Дягилев и...».
По словам писателя, Дягилевы были талантливым семейством — они пели, играли на разных инструментах, ставили домашние спектакли.
Дягилев показал, что труд менеджера является таким же творческим, как труд актера или художника. Жизнь и творчество были для него неразделимы. Он жил, а значит, творил, заключил Ласкин.