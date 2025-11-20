В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль «Дягилев. P.S.»

20 ноября 2025, 12:41

Фото: iStock/yulenochekk

В Санкт-Петербурге открыли фестиваль «Дягилев. P.S.». Известный писатель, профессор РГИСИ Александр Ласкин напомнил, что Сергей Дягилев был театральным и художественным деятелем и меценатом, а также одной из самых знаменитых личностей Серебряного века.





Он отметил, что изучал биографию Дягилева несколько десятилетий, со студенческих лет.





«Дягилев открылся для меня не с парадной, а с очень личной стороны. Что может быть более сокровенного, чем семейный архив? На его основании я написал свою первую книгу — документальный роман «Неизвестные Дягилевы», изданный в 1994 году, а потом много раз переиздававшийся», — рассказал Ласкин в разговоре с «Петербургским дневником».