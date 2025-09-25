В Санкт-Петербурге в 2025 году оштрафовали коллекторов на 4,5 миллиона рублей
Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу в 2025 году оштрафовало на 4,5 миллиона рублей коллекторские агентства за нарушения при взыскании задолженности. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что ФССП за восемь месяцев текущего года признала обоснованными 387 обращений граждан, на основе которых было составлено 170 административных протоколов в отношении юрлиц, занимающихся возвратом просроченных задолженностей.
«Организациям, привлеченным к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ, вынесены штрафы на общую сумму 4,5 миллиона рублей и 310 предупреждений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства», — говорится в материале.
В качестве примера издание привело ситуацию, когда коллекторы очень настойчиво требовали возвращения долга от женщины, которая должником не была. Оказалось, что её ФИО совпадают с данными должника, однако есть различия в дате рождения и месте рождения. Петербурженка обратилась за помощью в ФССП, где решили проблему, а коллекторов оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Отмечается, что в Санкт-Петербурге в госреестр юридических лиц, имеющих право заниматься возвращением просроченных долгов, включено 26 коллекторских агентств, а в перечень кредитных и микрофинансовых организаций — 61 юридическое лицо.