В Санкт-Петербурге в 2025 году оштрафовали коллекторов на 4,5 миллиона рублей

25 сентября 2025, 13:25

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Главное управление Федеральной службы судебных приставов России по Санкт-Петербургу в 2025 году оштрафовало на 4,5 миллиона рублей коллекторские агентства за нарушения при взыскании задолженности. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ведомства.





Отмечается, что ФССП за восемь месяцев текущего года признала обоснованными 387 обращений граждан, на основе которых было составлено 170 административных протоколов в отношении юрлиц, занимающихся возвратом просроченных задолженностей.





«Организациям, привлеченным к административной ответственности по ст. 14.57 КоАП РФ, вынесены штрафы на общую сумму 4,5 миллиона рублей и 310 предупреждений о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства», — говорится в материале.