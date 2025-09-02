В Уфе коллекторы терроризируют семью бойца СВО из-за долга в 12 тысяч
В Уфе коллекторы на странном диалекте русского языка терроризируют семью бойца СВО из-за долга в 12 тысяч. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Как оказалось, в конце июня боец СВО приехал на отпуск домой. Уже в июле он взял в микрофинансовой организации «ЗТЧ» займ в 9 тысяч рублей, после чего вернулся в зону боевых действий. Долг же мужчина не отдал, поэтому из-за процентов он вырос до 12 тысяч.
Родителям бойца СВО начали приходить странные сообщения с угрозами. При этом текст был написан большими буквами с множеством ошибок. Коллекторы таким образом пытались заставить семью вернуть долг за мужчину.
Отец солдата сам позвонил в «ЗТЧ» за разъяснениями и в попытке объяснить, что сын на СВО, а связи с ним по понятным причинам нет. Сотрудница микрофинансовой организации предупредила, вскоре долг уступят коллекторам и тогда может стать хуже.
Читайте также: