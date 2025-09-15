С 1 сентября изменились правила общения коллекторов с должниками

15 сентября 2025, 10:05

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

С начала осени начал работать новый закон, который меняет порядок общения коллекторов и кредиторов с гражданами, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.







Теперь:

• Звонки и SMS будут приходить с понятных альфа-номеров, чтобы сразу было видно, кто именно звонит.

• В электронных сообщениях обязательно должны указывать ФИО и телефон кредитора.

• Подать жалобу на нарушения могут не только сами должники, но и члены их семьи или даже соседи.

• В заявлении нужно будет указать данные о задолженности и номер телефона, с которого поступали звонки.



К заявлению необходимо приложить договор, кредитный отчёт, детализацию звонков и сообщений, а еще согласие на то, что ФССП сможет сама запросить бюро кредитных историй и все нужные данные у операторов.