С 1 сентября изменились правила общения коллекторов с должниками

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

С начала осени начал работать новый закон, который меняет порядок общения коллекторов и кредиторов с гражданами, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.



Теперь:
• Звонки и SMS будут приходить с понятных альфа-номеров, чтобы сразу было видно, кто именно звонит.
• В электронных сообщениях обязательно должны указывать ФИО и телефон кредитора.
• Подать жалобу на нарушения могут не только сами должники, но и члены их семьи или даже соседи.
• В заявлении нужно будет указать данные о задолженности и номер телефона, с которого поступали звонки.

К заявлению необходимо приложить договор, кредитный отчёт, детализацию звонков и сообщений, а еще согласие на то, что ФССП сможет сама запросить бюро кредитных историй и все нужные данные у операторов.

Изменения защищают права и интересы людей, оказавшихся в трудной финансовой ситуации.

Жители Подмосковья могут обратиться с жалобой в ГУФССП России по Московской области — через интернет-приёмную, по телефону 8 (498) 568-98-30 или лично по адресу: г. Красногорск, ул. Речная, д. 8.
Ирина Паршина

