Трудовые мигранты пополнили бюджет Кузбасса на 630 млн рублей в 2025 году

04 марта 2026, 12:26

Фото: iStock/Дмитрий Коростылев

В Кемеровской области трудовые мигранты выплатили за 2025 год более 630 млн рублей в виде налогов от получаемой в регионе зарплаты. Об этом в рамках брифинга рассказала начальник управления МВД Кузбасса по вопросам миграции Олеся Ганус.





Отмечается, что эта сумма превысила показатели за 2024 год на 123 миллиона рублей, пишет «Сiбдепо». На сегодняшний день в регионе находится 14,5 тысяч трудовых мигрантов, из них более шести тысяч человек работает на основании патента.





«Всего в 2026 году в регион прибыло 20 тысяч мигрантов, что на 5,5 тысяч человек меньше предыдущего года. Основной поток людей прибыл из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Киргизии и Азербайджана», — отметила Ганус.

«Помимо граждан ближнего зарубежья в Кузбасс прибыли мигранты из США, Канады, Турции, Сирии, Индии, Китая и некоторых других стран. Они приезжают не только для работы, но и для учебы», — приводит VSE42.RU слова Ганус.