Незаконные экскурсии по крышам города пресекли в Петербурге

03 августа 2026, 21:07

Организатор устраивал незаконные экскурсии по крышам Петербурга, и его задержали

Фото: istockphoto/Chalabala

Сотрудники Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу задержали 29-летнего уроженца Тульской области по подозрению в организации опасных экскурсий. Об этом стало известно 3 августа.