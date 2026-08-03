Незаконные экскурсии по крышам города пресекли в Петербурге
Сотрудники Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу задержали 29-летнего уроженца Тульской области по подозрению в организации опасных экскурсий. Об этом стало известно 3 августа.
В отношении него возбудили уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 238 УК РФ. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в июле текущего года фигурант проводил незаконные экскурсии на крыше одного из домов по Невскому проспекту. Услуги предоставлялись без соблюдения норм безопасности, что создавало прямую угрозу жизни и здоровью туристов.
В настоящее время с задержанным проводятся следственные мероприятия. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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