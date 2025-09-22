В усадьбе Плещеево устроили концерт в память о Лермонтове

22 сентября 2025, 09:18

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

V концерт «Музыкальных сезонов», посвящённый памяти великого русского поэта Михаила Лермонтова, состоялся в усадьбе Плещеево в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





На вечере под открытым небом прозвучали романсы и оперные арии на стихи Лермонтова, отрывки из его писем, а также музыка, написанная Арамом Хачатуряном к драме «Маскарад».



