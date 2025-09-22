В усадьбе Плещеево устроили концерт в память о Лермонтове
V концерт «Музыкальных сезонов», посвящённый памяти великого русского поэта Михаила Лермонтова, состоялся в усадьбе Плещеево в городском округе Подольск. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На вечере под открытым небом прозвучали романсы и оперные арии на стихи Лермонтова, отрывки из его писем, а также музыка, написанная Арамом Хачатуряном к драме «Маскарад».
Концерт стал данью уважения великому поэту и напомнил о его неразрывной связи с историей и культурой России.«Золотая осень в Плещеево создала невероятную атмосферу для этого концерта. Слушать Лермонтова в окружении такой красоты — это просто незабываемо», — поделилась впечатлениями посетительница концерта Анна Кузина.