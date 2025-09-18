Железнодорожную платформу Гжель после капремонта превратят в арт-объект

18 сентября 2025, 22:37

оригинал Фото: пресс-служба Гжельского фарфорового завода

На станции Гжель Казанского направления МЖД завершился капремонт. Мастер Гжельского фарфорового завода Диана Романова приступила к художественному оформлению платформы, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Художница расписывает колонны и лавочки традиционными бело-синими узорами в стиле знаменитого народного промысла. Это должно подчеркнуть культурную уникальность региона.

«Мы хотим, чтобы с первых секунд гости погрузились в атмосферу сине-белого узора, почувствовали дыхание нашего промысла, настроились на встречу с искусством. Железная дорога – это динамика, движение, а наше искусство – многовековая традиция. В этом проекте мы соединили динамику и традицию, показав, что Гжель – живое, современное искусство» – отметила гендиректор Гжельского фарфорового завода Вера Коновалова.