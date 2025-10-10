В Омске осудили мать, у которой дети погибли при чудовищных обстоятельствах

10 октября 2025, 08:53

Суд в Омске приговорил женщину к 10 месяцам колонии после гибели дочери

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Омский суд приговорил местную жительницу к 10 месяцам в колонии общего режима. Годовалая дочь женщины утонула, упав в ведро с водой, пока родители спали. Суд лишил её и супруга родительских прав на двух сыновей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, женщина полностью признала вину.