В Омске осудили мать, у которой дети погибли при чудовищных обстоятельствах
Омский суд приговорил местную жительницу к 10 месяцам в колонии общего режима. Годовалая дочь женщины утонула, упав в ведро с водой, пока родители спали. Суд лишил её и супруга родительских прав на двух сыновей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, женщина полностью признала вину.
Инцидент произошёл 14 июня 2025 года. Девочка упала в ведро на кухне, пока её родители находились в состоянии алкогольного опьянения. Двухлетний и четырёхлетний братья не смогли помочь ребёнку, и девочка захлебнулась.
Уточняется, что мать уже имела отрицательную характеристику. Ранее её привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и лишали прав на троих детей.
15 лет назад у женщины уже погиб полуторамесячный ребёнок — его убил барсук, которого родственник принёс из леса. Также суд ранее лишил её родительских прав после того, как она оставила троих детей одних в зимнем доме. Соседи спасли детей, увидев одного ребёнка в окне.
