Мужчина пожаловался на превращающуюся в ядовитую змею жену
Житель Уттар-Прадеш, Мерадж, обратился к властям с необычной жалобой. Об этом пишет NDTV.
На днях он рассказал, что его жена по ночам превращается в ядовитую змею и преследует его. Мужчина подал заявление во время Самадхан Дивас — дня, когда чиновники принимают обращения граждан.
Мерадж утверждает, что супруга неоднократно нападала на него во сне. Он успевал проснуться до того, как она могла его укусить. Однако однажды ей все же удалось его ужалила. Полиция начала расследование и рассматривает возможность психологического насилия в этой ситуации.
