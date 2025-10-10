Мужчина пожаловался на превращающуюся в ядовитую змею жену

10 октября 2025, 08:56

В Индии мужчина пожаловался на жену, превращающуюся в ядовитую змею

Фото: iStock/Lenorlux

Житель Уттар-Прадеш, Мерадж, обратился к властям с необычной жалобой. Об этом пишет NDTV.