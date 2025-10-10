Достижения.рф

Москвич погиб под колёсами КамАЗа на пешеходном переходе

В Москве на пешеходном переходе грузовик сбил мужчину
На юге Москвы произошло смертельное ДТП. Подробности сообщает столичная Госавтоинспекция.



Грузовик «КамАЗ» сбил мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария случилась около дома 2к3 по Россошанскому проезду. В результате наезда пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

На место происшествия выехали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Специалисты сейчас работают на месте, фиксируют обстоятельства трагедии и устанавливают все детали и причины случившегося.

Ольга Щелокова

