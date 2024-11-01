В Саратове осудили тренера на восемь лет за развращение детей

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Саратовский областной суд приговорил тренера за развращение несовершеннолетних воспитанников к восьми годам колонии строгого режима, информирует суд в своем Телеграм-канале.
67-летний тренер-преподаватель из Саратова систематически совершал развратные действия без применения насилия. Жертвами педофила стали трое воспитанников. Мужчина точно знал, что потерпевшие не достигли совершеннолетия. По данным следствия, преступные действия происходили в период с декабря 2021 года по март 2023 года.
Мужчину признали виновным по статье 135 УК РФ пункта «а» части 3. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строго режима в течение восьми лет. Ему также будет запрещено работать в сфере детского-юношеского спорта, образования, воспитания с несовершеннолетними сроком на восемь лет.
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«Мужчина нарушил охраняемую законом половую неприкосновенность несовершеннолетних, причинив им своими действиями нравственные переживания и моральные страдания, оказав негативное влияние на их последующее нормальное психическое, нравственное и половое развитие», — говорится в сообщении.
Мужчину признали виновным по статье 135 УК РФ пункта «а» части 3. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строго режима в течение восьми лет. Ему также будет запрещено работать в сфере детского-юношеского спорта, образования, воспитания с несовершеннолетними сроком на восемь лет.
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Ольга Енгалычева