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В Саратове осудили тренера на восемь лет за развращение детей

Фото: iStock/ jbreeves

Фото: iStock/ jbreeves

Саратовский областной суд приговорил тренера за развращение несовершеннолетних воспитанников к восьми годам колонии строгого режима, информирует суд в своем Телеграм-канале.
67-летний тренер-преподаватель из Саратова систематически совершал развратные действия без применения насилия. Жертвами педофила стали трое воспитанников. Мужчина точно знал, что потерпевшие не достигли совершеннолетия. По данным следствия, преступные действия происходили в период с декабря 2021 года по март 2023 года.

«Мужчина нарушил охраняемую законом половую неприкосновенность несовершеннолетних, причинив им своими действиями нравственные переживания и моральные страдания, оказав негативное влияние на их последующее нормальное психическое, нравственное и половое развитие», — говорится в сообщении.



Мужчину признали виновным по статье 135 УК РФ пункта «а» части 3. Он будет отбывать срок в исправительной колонии строго режима в течение восьми лет. Ему также будет запрещено работать в сфере детского-юношеского спорта, образования, воспитания с несовершеннолетними сроком на восемь лет.

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В Кашире провели ежегодную акцию «Согреем детские сердца»
01 ноября 2024, 18:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В каширском храме Петра и Февронии Муромских прошла ежегодная акция «Согреем детские сердца». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
После божественной литургии протоиерей Виталий Коценко побеседовал с детьми о семье, учёбе, добросердечии и взаимопомощи. Юная Лиза Чаплина прочитала собственное стихотворение «Мой папа», посвящённое находящемуся в зоне СВО отцу. В акции приняли участие замглавы муниципалитета Светлана Зосимова, депутаты окружного Совета депутатов Ян Реппель и Вячеслав Кузнецов.
«Добрые сердца наших детей – основа их светлых мыслей. Мы, взрослые, стараемся, чтобы дети стали нашим лучшим продолжением, чтобы они были умнее, добрее и отзывчивее, окружаем их заботой и теплом. Нынешняя акция как раз и позволяет это сделать», – сказал отец Виталий.
После беседы со священником наставления ребятам дали почётные гости. А Виталий Коценко раздал подарки.

Как отметили в пресс-службе, акция «Согреем детские сердца» проходит несколько дней. Ранее в храме побывали дошкольники. А 1 ноября отец Виталий посетил Центр социального обслуживания и реабилитации «Ступинский». Там он встретился с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

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Росавиация рассказала о работе московских аэропортов после введения плана «Ковёр»
Росавиация: аэропорты московского региона работают штатно
01 ноября 2024, 18:08

Фото: iStock/Sitikka

Столичные аэропорты работают в штатном режиме после введения плана «Ковёр». Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ранее Telegram-каналы писали, что во Внуково, Жуковском и Домодедово ввели план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотника, следующего со стороны Курской области.

В 15:25 появилась информация о том, что вышеуказанные авиагавани восстановили работу в штатном режиме. Позднее пресс-службы аэропортов подтвердили эти сведения.

Также ранее подмосковные Telegram-каналы сообщили об угрозе атаки БПЛА на Раменское, в сторону которого направлялся дрон со стороны Калужской области. После была объявлена отмена тревоги.

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#опасность
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Религиовед Лункин объяснил плюсы передачи РФ Александровского подворья
01 ноября 2024, 17:50

Фото: iStock/Alexander Donin

Руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин заявил, что тема Александровского подворья звучит достаточно давно и является одним из элементов отношений России и Израиля.
Он отметил, что тот факт, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вернулся к этому вопросу, говорит об улучшении российско-израильских отношений.

«Всегда тема Александровского подворья символизировала некие шаги, которые делаются друг к другу нашими странами. Несмотря на военные действия, Нетаньяху счёл возможным вернуться к работе рабочей группы, которая занимается темой возврата подворья. Это хорошо для российско-израильских отношений, и, конечно, это было бы восстановлением исторической справедливости в отношении Российского государства», — пояснил в беседе с RT Лункин.

Специалист выразил уверенность в том, что в конечном итоге подворье будет возвращено России.

До этого священник храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко объяснил противоречие практик йоги православной христианской вере.

«В христианстве не одобряется поклонение иным богам. В йоге этого нет, здесь человек просто занимается оздоровительной процедурой. Но при этом она предполагает следование некоторой философии и практикам, которые подменяют собой христианское богословие. Йога — это в меньшей степени физические упражнения, и в большей степени введение себя в духовное состояние, которое мы воспринимаем как ошибочное. Богоотступничества тут нет, но происходит увлечение энергетическими заблуждениями», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Савченко.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупредил о риске распространения неоязычества среди военных, так как «война порождает к жизни деформированные формы духовности», в связи с чем призвал войсковых священников рассказывать о православных святых, которые защищали родину.

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#православие
#священник
#йога
#министр
#израиль
#россия
#политика
#история
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Подмосковные муниципалитеты получили ещё 33 ГАЗели для коммунальщиков
01 ноября 2024, 17:45

Фото: пресс-служба Минчистоты

Водителям и директорам муниципальных бюджетных учреждений Подмосковья вручили ключи ещё от 33 ГАЗелей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области. Оно продолжает пополнять технический парк городских округов.
«ГАЗель – универсальная машина для перевозки инструментов, материально-технической инфраструктуры и рабочих бригад. Автомобили получили представители Наро-Фоминска, Одинцова, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Подольска, Пушкинского, Сергиева Посада, Ступина, Химок, Чехова, Шатуры и Электростали», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что всего в рамках губернаторской программы министерство закупило более 1,8 тыс. средств коммунальной техники и оборудования.

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#минчистоты
#грузовик
#автомобили
#коммунальные службы
#подмосковье
#московская область
#жкх
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Сумма исков российских телеканалов к Google превышает всё мировое богатство
01 ноября 2024, 17:43

Фото: iStock/undefined

Штраф в размере двух ундециллионов (единица с 36 нулями) рублей, который был назначен российским судом компании Google за отказ разблокировать YouTube-каналы нескольких телеканалов, превышает всё совокупное мировое богатство. Об этом сообщает газета The Washington Post.
По данным Boston Consulting Group, совокупное мировое богатство по итогам 2023 года составило 477 триллионов долларов. А объём мирового ВВП в прошлом году равняется 105 триллионам долларов. Выписанный Google штраф в разы превышает эти показатели.

Согласно оценки американской газеты, в скором времени сумма штрафа может достичь гугола (единица со 100 нулями), в честь которой и назван сам поисковик.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя данный штраф, отметил, что сумма исполнена символизма.

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#суд
#google
#штраф
#мир
#сша
#ввп
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«Отправлять в онкостационар»: Дерматолог рассказал, чем опасен пирсинг в ушах
Дерматолог Малахова: зуд в ушах после пирсинга говорит о том, что нужно провериться
01 ноября 2024, 17:24

Фото: iStock/Viorel Poparcea

Пирсинг стал причиной появления опухолей в ушах жительницы Балашихи.
В отделение оториноларингологии филиала № 2 Балашихинской больницы обратилась 20-летняя девушка с жалобами на новообразования и зуд ушей. По словам пациентки, несколько лет назад она сделала проколы ушей. После этого на месте проколов образовались келоидные рубцы. Пациентке провели оперативное лечение под местной анестезией.

Сейчас девушка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение.

Врач-дерматолог, косметолог Ольга Малахова в беседе с «Радио 1» сообщила, что к образованию келоидных рубцов больше всего склонны мочки ушей и зона пупка.
«Келоидный рубец — ненормальное заживление ткани. Рубцы больше по размеру, чем обычная травма. Они всегда зудят, отечны и дискомфортны. Зуд говорит о том, что процесс растет и активен. Его нужно лечить. Иногда таких пациентов стоит отправлять в онкостационар, чтобы проводили терапию. Если покраснение, отечность, выделения длятся более 10-14 дней, это повышает шанс того, что на месте прокола после пирсинга будут развиваться фибромы либо келоидные разрастания», — объяснила эксперт.

По ее словам, зона ушей наиболее склонна ко всяким новообразованиям, потому что часто травмируется волосами и шапкой, а любая травматизация свежих ран будет провоцировать возникновение рубцов.
«Если делать проколы в детском возрасте, то вероятность келоидных разрастаний меньше, потому что ткани лучше склонны к регенерации, лучше заживляются. К тому же, мы используем более тонкие иглы и сережки из специальной медицинской стали. Взрослые к подобным рекомендациям, к сожалению, относятся наплевательски», — сказала врач.

Она добавила, что в настоящее время законодательно все пирсинги относятся к бытовым услугам, поэтому эту процедуру могут проводить людям в любом возрасте.

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ВЦИОМ: 78,2% опрошенных россиян доверяют Путину
01 ноября 2024, 17:11

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Большая часть опрошенных россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, при этом 75,8% одобряют его работу. Такие данные после опроса приводит ВЦИОМ.
Российскому президенту доверяют 78,2% респондентов, при этом 17,4% опрошенных россиян ему не доверяют. В то же время председателю правительства России Михаилу Мишустину доверяют 60,1% россиян, и 19,8% не доверяют.

Еще 75,2% опрошенных одобряют деятельность Путина, не одобряют — 15,8%.

На сегодняшний день 36% респондентов на выборах в Госдуму проголосовали бы за «Единую Россию», 9,8% выбрали КПРФ, а 10,3% — ЛДПР. Еще 7% проголосовали за партию «Новые люди», а 3,7% отдали голоса за «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

Опрос проводился 21-27 октября 2024 года. Всего опросили 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

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«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Мартина»
01 ноября 2024, 16:56

Фото: Телеграм-канал Госкорпорация «Роскосмос»

В своём Телеграм-канале «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок циклона «Мартина», который в пятницу достиг Москвы.
«Сегодня на столицу обрушился североатлантический циклон «Мартина». Он несет серьезную непогоду — ливни, штормовой ветер, снег и гололедицу», — отмечается в сообщении.

Российские спутники наблюдают за прохождением циклона, сообщает госкорпорация. Опубликованный снимок был сделан на устройство «Метеор-М».

Недавно специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что мы «вступили в пору предзимья». За первый день ноября выпадет от 20 мм осадков по Московской области. 2 ноября стоит ожидать мокрый снег и дождь, температура воздуха приблизится к нулю. Синоптик также посоветовала поменять летнюю резину на зимнюю тем, кто этого ещё не сделал.

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В Клину демонтировали построенный в 1950-е годы аварийный дом
01 ноября 2024, 16:49

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В посёлке Туркмен городского округа Клин ликвидировали аварийный многоквартирный жилой дом. Объект находился на улице Центральной, сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
«Дом площадью 360 кв. м. был построен в 1953 году. Двухэтажное здание обследовали на техническое состояние строительных конструкций и признали аварийным. Здание включили в муниципальную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области», – рассказал министр правительства Подмосковья по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
После расселения жильцов было решено демонтировать строение. В начале октября аварийный объект снесли. Сейчас участок свободен и расчищен от строительного мусора. На освободившейся планируют устроить газон.

По данным ведомства, всего в городском округе Клин выявили 253 объекта незавершённого строительства. Уже снесено, достроено и приведено в соответствие 182, что составляет 72% от общего количества.

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