Отчим-педофил обещал 13-летней падчерице деньги за «взрослые игры»

Взрыв бытового газа произошёл в 6 утра в Черкесске. В результате инцидента образовались завалы, под которыми могут находиться люди. На данный момент из здания уже эвакуированы около 70 жителей. Подробности и причины произошедшего – в материале «Радио 1».