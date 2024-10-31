Отчим-педофил обещал 13-летней падчерице деньги за «взрослые игры»

Фото: iStock/Михаил Руденко
Маленькую девочку совратил мужчина, который должен был заменить ей отца. Привлекал к интимной связи, платил за фотографии и за разврат деньги, чтобы ребенок молчал, продолжая его «развлекать».
Первое совращение случилось в феврале 2023 года, передает РЕН ТВ. Девочка, которая обычно жила с отцом, заглянула к маме, а та оказалась на работе. Зато другой взрослый был дома.
Озабоченный отчим заплатил ей 7000 рублей за то, что совершил. За повторную встречу через месяц спустя дал 5 тысяч.
Злоумышленник установил с девочкой постоянную связь: за интимные фотографии он давал ей вплоть до 2000 рублей. Он и не думал останавливаться.
Правду узнали, когда двоюродная сестра пострадавшей рассказала своей матери эту про беду. Пострадавшая поделилась с сестрой, какие у нее странные отношения с отчимом и рассказала детали.
Дальнейшая информация по делу пока не известна.
Читайте также:
Мигрант пытался изнасиловать девушку в центре Москвы
Уборщик насиловал женщин, пользуясь своим сходством с Киану Ривзом
Озвучены основные причины разводов в России
Озабоченный отчим заплатил ей 7000 рублей за то, что совершил. За повторную встречу через месяц спустя дал 5 тысяч.
Злоумышленник установил с девочкой постоянную связь: за интимные фотографии он давал ей вплоть до 2000 рублей. Он и не думал останавливаться.
Правду узнали, когда двоюродная сестра пострадавшей рассказала своей матери эту про беду. Пострадавшая поделилась с сестрой, какие у нее странные отношения с отчимом и рассказала детали.
Дальнейшая информация по делу пока не известна.
Читайте также:
Мигрант пытался изнасиловать девушку в центре Москвы
Уборщик насиловал женщин, пользуясь своим сходством с Киану Ривзом
Озвучены основные причины разводов в России
Мария Моисеева