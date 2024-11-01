«Присылала свои голые фото»: в США осудили учительницу за совращение школьника

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В США за совращение 15-летнего школьника осудили 27-летнюю учительницу Эмму Дилейни Хэнкок, которая вместе с этим является дочерью мэра города Вэллстон в штате Оклахома и женой начальника полиции. Об этом сообщает американское издание KFOR. Отмечается, что виновной женщину признал суд присяжных.
По информации издания, учительницу задержали весной 2023 года за развратные отношения с учеником. По версии обвинения, она общалась с ним в течение нескольких месяцев, показывала порнографические материалы и присылала свои обнаженные фото, «намерено трогала и рассматривала тело пострадавшего для получения сексуального удовольствия». Отдельно уточняется, что в один из дней учительница «дала ему затянуться своей электронной сигаретой».
Сама обвиняемая признала вину только в том, что угостила школьника электронной сигаретой. Срок, который ей грозит, не сообщается.
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