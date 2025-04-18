В Саратове приостановлена работа аэропорта

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В аэропорту Саратова была временно приостановлена работа аэропорта. Об этом сообщает представитель Росавиации Артем Кореняко в telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на приём и выпуск ВС введены в аэропорту Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG)», — передает Кореняко.
Причиной ограничения является обеспечение безопасности полетов. Сотрудники аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности. О том, что именно стало причиной остановки работы воздушной гавани, не уточняется.
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