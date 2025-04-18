В Крыму, Воронежской области и Краснодарском крае объявлена опасность атаки БПЛА

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В Крыму, Воронежской области и Краснодарском крае объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом свидетельствуют данные службы МЧС и глав регионов.
«На территории края объявлена беспилотная опасность. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов» — рассказали в МЧС по Краснодарскому краю.
Об опасности в Воронежской области сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове» — пишет градоначальник в своем telegram-канале.
В Крыму об опасности проинформировала служба МЧС.
«Беспилотная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении ведомства.
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Иван Мусатов