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Украинские военные: ВСУ атаковали нас дронами во время сдачи в плен

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По словам украинских военных, ВСУ атаковали их беспилотниками во время сдачи в плен. Об этом солдаты рассказали РИА Новости.
«Эвакуация была часов в 8 утра. В лесопосадке украинские солдаты увидели, что мы сдались в плен. Начали вести обстрел. И еще летала "Баба-Яга" (вид БПЛА.). Начались сбросы (боеприпасов с дронов)» — поделился с агентством пленный Сергей Стрельчук.

Как рассказал другой военнопленный Виталий Черный, на солдатах не было бронежилетов, но при этом ВСУ продолжили бить по ним беспилотниками.

Ранее сообщалось об угрозах, которые получают семьи солдат, решивших сдаться в плен в Курской области. Родным военных обещали провести репрессии.

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Слюсарь: В Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области отражена атака БПЛА
18 апреля 2025, 06:02

Фото: iStock/NiseriN

В Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области была отражена атака беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информацию будем уточнять», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

О том, сколько именно беспилотников атаковали регион, не уточняется.

Ранее стало известно об опасности атаки БПЛА в Крыму, Воронежской области и Краснодарском крае.

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На Украине угрожают репрессиями семьям, чьи родственники сдались в плен
ТАСС: ВСУ угрожают репрессиями семьям солдат, сдавшимся в плен в Курской области
18 апреля 2025, 04:40

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине ВСУ угрожают репрессиями семьям солдат, которые сдались в плен в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Как сообщают сами родные украинских военнослужащих, до всех солдат ВСУ, оставшихся в суджанском приграничье, довели, что если они сдадутся в плен ВС РФ, то против их родных и близких примут репрессивные меры», — рассказал агентству источник в силовых структурах.

На момент 13 апреля число пленных украинских военных превысило 500 человек. Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что бойцы ВСУ стали активно сдаваться в Курской области после осознания бесперспективности дальнейших наступательных действий.

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#плен
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Полковник Дэвис: Зеленский упустит последний шанс для заключения мира с РФ
18 апреля 2025, 04:32

Фото: iStock/Diy13

По словам полковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, Владимир Зеленский упустит последний шанс на заключение мира с Россией. Об этом военный заявил на YouTube.
«Россия с 2015 года стабильно показывает желание завершить все мирным соглашением. Каждый раз, когда Украина отвергает или нарушает договоренности с Москвой, ситуация для Киева становится только хуже. Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит» — сказал Дэвис.

Военный отметил, что Зеленский ведет себя как босс, будто он что-то решает. Это происходит на фоне заявлений главы киевского режима о том, что Украина готова к переговорам. При этом Киев регулярно выдвигает свои условия для заключения мирного соглашения.

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В Крыму, Воронежской области и Краснодарском крае объявлена опасность атаки БПЛА
18 апреля 2025, 02:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Крыму, Воронежской области и Краснодарском крае объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом свидетельствуют данные службы МЧС и глав регионов.
«На территории края объявлена беспилотная опасность. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов» — рассказали в МЧС по Краснодарскому краю.

Об опасности в Воронежской области сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове» — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

В Крыму об опасности проинформировала служба МЧС.

«Беспилотная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении ведомства.

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В Госдуме прокомментировали встречу США и Украины в Париже
Депутат Чепа: США будут давить на Украину во время встречи в Париже
18 апреля 2025, 01:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США будут давить на Украину во время встречи в Париже, то же соглашение по минералам — колониальный гнет для Киева, из-под которого он вряд ли когда-либо сможет выбраться. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, американцам нужны договоренности с украинцами, так как они стали давать послабления украинской стороне.
«Предыдущие договоренности, которые Украина и Соединенные Штаты пытались представить как определенные достижения, закончились провалом. Та же сделка по ненанесению ударов по энергетическим объектам не сработала. Только Россия придерживалась договоренностей, а украинская сторона за прошедшие 30 дней порядка 100 раз этот мораторий нарушила. Сделка по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом также рассыпается», — пояснил парламентарий в разговоре с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Александр Дудчак раскритиковал призыв главы евродипломатии Каи Каллас в адрес европейских стран, чтобы те отказались от участия в параде 9 мая в Москве. В беседе с RT он подчеркнул, что подобные заявления показывают, кто победитель, а кто побежденные, так как последним «очень тоскливо в этот день, просто как беса водой кропят».
«Повылезала нацистская нечисть из-под плинтуса — все эти «калласы» и европейцы, которые скорбят по поводу победы над нацизмом. Устраивают диктатуру в Евросоюзе. Там, откуда Каллас родом, намереваются снести остатки захоронений и памятников солдатам советской армии», — возмутился аналитик.
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