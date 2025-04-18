Украинские военные: ВСУ атаковали нас дронами во время сдачи в плен

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По словам украинских военных, ВСУ атаковали их беспилотниками во время сдачи в плен. Об этом солдаты рассказали РИА Новости.
«Эвакуация была часов в 8 утра. В лесопосадке украинские солдаты увидели, что мы сдались в плен. Начали вести обстрел. И еще летала "Баба-Яга" (вид БПЛА.). Начались сбросы (боеприпасов с дронов)» — поделился с агентством пленный Сергей Стрельчук.
Как рассказал другой военнопленный Виталий Черный, на солдатах не было бронежилетов, но при этом ВСУ продолжили бить по ним беспилотниками.
Ранее сообщалось об угрозах, которые получают семьи солдат, решивших сдаться в плен в Курской области. Родным военных обещали провести репрессии.
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