Минувшей ночью над регионами РФ ликвидировали 71 БПЛА ВСУ

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Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над территорией России. Об этом утром 17 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Отмечается, что 49 вражеских беспилотников сбили в Курской области, по семь дронов ликвидировали в Орловской и Рязанской областях, четыре БПЛА уничтожили в Брянской области, три — во Владимирской и один — в Тульской.
Ранее сообщалось, что ВСУ вторую ночь подряд атаковали город Шую в Ивановской области.
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Элина Позднякова