В Пулково у пассажирки изъяли 55 килограммов натуральных волос из Дубая

16 сентября 2026, 10:30

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управлени

Сотрудники таможни аэропорта Пулково нашли в багаже жительницы Петербурга 55 килограммов срезанных натуральных волос. Пассажирка прилетела рейсом из Дубая и выбрала «зеленый» коридор. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.