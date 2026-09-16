В Пулково у пассажирки изъяли 55 килограммов натуральных волос из Дубая
Сотрудники таможни аэропорта Пулково нашли в багаже жительницы Петербурга 55 килограммов срезанных натуральных волос. Пассажирка прилетела рейсом из Дубая и выбрала «зеленый» коридор. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.
Инспекторы направили женщину на выборочную проверку. Рентген трех чемоданов показал подозрительное содержимое. Внутри находились 15 пакетов с волосами. Общую стоимость груза оценили более чем в 2,3 миллиона рублей.
Петербурженка заявила, что гостила в ОАЭ у подруги. По ее словам, знакомая попросила доставить в Россию биопротеиновые, то есть искусственные, волосы. Женщина настаивала, что везла груз для собственных нужд.
Таможня не признала такую партию товаром для личного пользования и отправила образцы на исследование. Эксперты выяснили, что в пакетах находились срезы натуральных женских волос.
В отношении пассажирки возбудили административное дело о недекларировании товаров. Ей грозит штраф до двукратной цены груза. Закон допускает конфискацию содержимого чемоданов.
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