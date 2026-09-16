Пассажирку круизного лайнера из Бельгии изнасиловали после посещения бара
На круизном судне, следовавшем в районе Багамских островов, 47-летнего гражданина Бельгии заподозрили в изнасиловании соотечественницы. Женщина обратилась к экипажу в ночь на 7 сентября. Об этом сообщает Tribune242.
По сведениям полиции, пассажиры познакомились в баре и употребляли алкоголь. Затем они пришли в каюту женщины. Она пожаловалась на головную боль, после чего мужчина предложил ей принять неизвестный препарат.
Пассажирка рассказала, что вскоре потеряла сознание. Очнувшись, она увидела, что попутчик совершает в отношении нее действия сексуального характера без согласия.
Судовой медик осмотрел потерпевшую. После прибытия лайнера на Нью-Провиденс экипаж передал сведения туристической полиции. Правоохранители задержали подозреваемого и провели осмотр каюты, где, предположительно, произошло преступление.
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