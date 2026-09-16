Новостной вертолёт разбился прямо во время репортажа про ДТП с автобусом в США

16 сентября 2026, 06:50

Число погибших при крушении новостного вертолёта в США увеличилось до трех

Фото: iStock/Gudella

В США число погибших при крушении новостного вертолёта выросло до трёх. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Лос-Анджелеса.





Воздушное судно принадлежало телеканалу KNBC-TV и направлялось к месту аварии с автобусом в Чатсуорте. В полёте у вертолёта возникли технические проблемы, после чего он стал падать.



Момент начала авиакатастрофы попал на камеру, поскольку журналисты вели репортаж. Через несколько секунд связь с находившимися на борту пропала. В настоящий момент спасатели, прибывшие к обломкам, осмотрели четырёх человек.



«Трое констатированы погибшими на месте. Один пострадавший доставлен в местную больницу, его состояние неизвестно», — говорится в материале.