Новостной вертолёт разбился прямо во время репортажа про ДТП с автобусом в США
Число погибших при крушении новостного вертолёта в США увеличилось до трех
В США число погибших при крушении новостного вертолёта выросло до трёх. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пожарную службу Лос-Анджелеса.
Воздушное судно принадлежало телеканалу KNBC-TV и направлялось к месту аварии с автобусом в Чатсуорте. В полёте у вертолёта возникли технические проблемы, после чего он стал падать.
Момент начала авиакатастрофы попал на камеру, поскольку журналисты вели репортаж. Через несколько секунд связь с находившимися на борту пропала. В настоящий момент спасатели, прибывшие к обломкам, осмотрели четырёх человек.
«Трое констатированы погибшими на месте. Один пострадавший доставлен в местную больницу, его состояние неизвестно», — говорится в материале.Уточняется, что дальнейшим расследованием трагедии займутся Управление гражданской авиации США (FAA) и Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB).