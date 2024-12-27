В Саратовской области мигрантам запретили трудиться в некоторых сферах

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В Саратовской области иностранным специалистам запретили работать в некоторых сферах, сообщило правительство российского региона.
Мигрантам будет нельзя трудиться в органах государственного управления по обеспечению военной безопасности и обязательному социальному обеспечению. Иностранным специалистам будет нельзя оказывать социальные услуги, а ещё работать преподавателями и медицинскими работниками.
Запрет на трудоустройство мигрантов в таких сферах будет действителен в 2025 году. Также работодателям дали срок до 1 марта, для того чтобы «привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом».
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области иностранным специалистам запретили трудиться в сфере такси. Помимо такси, мигрантам ещё запретят заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.
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Запрет на трудоустройство мигрантов в таких сферах будет действителен в 2025 году. Также работодателям дали срок до 1 марта, для того чтобы «привести численность используемых ими иностранных работников в соответствие с запретом».
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области иностранным специалистам запретили трудиться в сфере такси. Помимо такси, мигрантам ещё запретят заниматься регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении.
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Ольга Енгалычева