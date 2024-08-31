Три преподавателя поверили мошенникам и потеряли 35 миллионов рублей в Москве

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Мошенники обманули трех преподавателей, выманив у них 35 миллионов рублей в Москве, передает Telegram-канал «Сапа». Авторы публикации уточнили, что двое потерпевших из МГУ, а третья пострадавшая работает в РУДН.
Научные работники общались со злоумышленниками в период с конца апреля по конец августа, а затем обратились к полицейским.
Аферисты представлялись сотрудниками спецслужб, а после обвиняли жертв в спонсировании терактов, переключая на «служащих» Росфинмониторинга или ЦБ. Те заставляли преподавателей брать кредиты, снимать все деньги со счетов, одалживать у знакомых и даже продавать недвижимость.
Стражи порядка сейчас ищут курьеров, которым жертвы отдавали сбережения.
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Аферисты представлялись сотрудниками спецслужб, а после обвиняли жертв в спонсировании терактов, переключая на «служащих» Росфинмониторинга или ЦБ. Те заставляли преподавателей брать кредиты, снимать все деньги со счетов, одалживать у знакомых и даже продавать недвижимость.
Стражи порядка сейчас ищут курьеров, которым жертвы отдавали сбережения.
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Никита Кротов