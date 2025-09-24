За хранение колясок и велосипедов в подъезде грозит штраф, но есть нюанс
Эксперт по безопасности Бойко: За коляску в подъезде грозит штраф
Хранить коляски и велосипеды на лестничной клетке нельзя в рамках противопожарного режима в РФ, который гласит, что пути в случае эвакуации при возгорании должны быть свободными. Об этом предупредил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.
Он пояснил, что личные вещи нельзя хранить на лестнице и под ней, а также у дверей квартир, поскольку при пожаре они могут воспламениться и помешать свободной эвакуации. Однако если коляска или велосипед не заграждает пути эвакуации человека при ЧС, то это не попадает под штрафные санкции.
«Речь идет именно о загромождении. Поставив в местах общего пользования коляску или велосипед, человек сужает путь эвакуации в коридоре, помещении или на лестничной площадке», — пояснил Бойко в разговоре с «Вечерней Москвой».
По его словам, за хранение вещей на путях эвакуации гражданам грозит предупреждение или административный штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
В свою очередь общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT, что коляски и велосипеды стоит хранить в колясочной. Если такого помещения нет, то его можно организовать на общем собрании собственников.
«Более того, само помещение должно отвечать требованиям пожарной безопасности. Нельзя самовольно отгородить часть коридора и назвать это колясочной», — подчеркнул Бондарь.
Эксперт напомнил, что лестничные площадки являются общим имуществом и использовать их для личных целей нельзя.