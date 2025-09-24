В центре Москвы росгвардейцы скрутили дебоширов, кидавших стульями
Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве
В центре столицы росгвардейцы задержали двух мужчин за дебош в баре. Подробности сообщает пресс-служба вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по городу Москве.
Инцидент произошёл на улице Тверская-Ямская. Патрульные вневедомственной охраны получили сигнал «тревога» с одного из объектов. Администратор заведения встретил прибывших сотрудников и сообщил, что двое 27-летних посетителей ведут себя агрессивно.
По его словам, мужчины, москвич и житель Чебоксар, бросались посудой и использовали нецензурную брань. Росгвардейцы задержали обоих нарушителей и доставили их в отделение полиции для выяснения обстоятельств.
Ранее в Москве сотрудники Росгвардии задержали пьяного мужчину, пытавшегося проникнуть на охраняемый объект.
Читайте также: