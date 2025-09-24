В центре Москвы росгвардейцы скрутили дебоширов, кидавших стульями

24 сентября 2025, 12:46

В центре Москвы росгвардейцы задержали в баре двух агрессивных посетителей

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Москве

В центре столицы росгвардейцы задержали двух мужчин за дебош в баре. Подробности сообщает пресс-служба вневедомственной охраны ГУ Росгвардии по городу Москве.