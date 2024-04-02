В Щелкове провели мероприятия про выявлению нарушителей режима воинского учёта

Фото: пресс-служба администрации городского округа Щёлково
В Щёлкове прошли рейды по выявлению нарушителей режима воинского учёта. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Щёлково.
Профрейды прошли совместно полицией МУ МВД «Щёлковское» в в местах общественной торговли.
Стоит отметить, что по итогам мониторинга пять граждан, получивших гражданство Российской Федерации, были доставлены в военный комиссариат для постановки на воинский учёт.
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«Соблюдение закона – обязанность каждого гражданина Российской Федерации. Наши службы, в сотрудничестве с представителями силовых ведомств, регулярно проводят рейды по выявлению нарушений закона в части воинской обязанности на территории округа. Эта работа, безусловно, будет продолжаться и расширяться. <…>Цель мероприятий — выявление граждан, в том числе получивших гражданство Российской Федерации, уклоняющихся от исполнения обязанностей по воинскому учёту.», — поделился глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков.
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Мира Полтева