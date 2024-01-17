В Щёлковском перинатальном центре приняли 35-тысячные роды

Фото: пресс-служба Минздрава МО
«Юбилейные» роды проходили с использованием кесарева сечения. На свет появилась девочка весом 3 килограмма и ростом 50 см. Мама и дочь чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке», — цитируются в сообщении слова главного врача Щелковского перинатального центра Андрея Пастернака.
Он добавил, что центр постоянно развивается, и местом рожать сюда приезжают не только из разных округов Подмосковья, но и из других регионов.
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