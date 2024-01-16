Егорьевские медики спасли беременную в коме и новорождённую

Фото: Юлия Андросова
В Подмосковье врачи спасли жизни беременной женщины в коме и её ребёнка. В Егорьевскую больницу доставили пациентку в тяжёлом коматозном состоянии на 38-й неделе беременности. Женщина нельзя было перевозить из-за угрозы её жизни и жизни малыша.
Врачи гинекологического отделения приняли все меры для досрочных родов.
На свет появилась девочка весом 2 кг 770 г. Малышку осмотрел врач-неонатолог. Затем для дальнейшего обследования прибыла бригада из областного перинатального центра.
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«В эту ночь я была дежурным врачом. После осмотра было выявлено угрожающее жизни пациентки состояние. Мы экстренно собрали команду врачей. Операция сложная, но благодаря слаженной работе наших докторов и среднего медицинского персонала мы оказали помощь вовремя и спасли жизнь обеих», – рассказала врач акушер-гинеколог Юлия Каданцева.
«Состояние женщины стабильное, планируется перевод из реанимации в гинекологическое отделение. Хочу поблагодарить всех коллег, которые вместе со мной помогали этой женщине. И спасибо реаниматологам – они сыграли большую роль», – отметил заведующий акушерско-гинекологическим отделением Егорьевской больницы Владислав Каданцев.Пациентка регулярно посещала женскую консультацию, но подобная ситуация была непредвиденной. По словам медиков, это необычный случай и бывает два раза на тысячу случаев. Сейчас мама и малышка здоровы.
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Лора Луганская