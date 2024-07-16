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На базе Щёлковской больницы появится кардиологический центр

16 июля 2024, 21:18
Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков с командой обсудили развитие кардиологического направления Щёлковской больницы на еженедельном оперативном совещании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Кабинеты есть в Щёлкове и Фрязине. За полгода выполнено более 13 тыс. приёмов, на учёте числятся почти 5 тыс. пациентов. Говорили и о проекте кардиологического центра, который появится на базе Щёлковской больницы в третьем квартале», – отметил Булгаков.
На совещании разобрали и актуальные обращения жителей.


«Есть фон по мусору во дворах и на детских площадках. Каждый сигнал мы оперативно отрабатываем. Но ещё раз напоминаю: чисто там, где не мусорят. Сознательное отношение к городу и уважение друг к другу – это действительно важно», – подчеркнул глава округа.
По его словам, актуальна и сезонная тема борщевика. Направить заявку на обработку можно в чат. Специалисты пришлют фотоотчёт о решении проблемы.

Кроме того, управляющие компании продолжают приводить в порядок дворовые территории. Булгаков пообещал на этой неделе выборочно проверить некоторые дворы.

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#подмосковье
#московская область
#здравоохранение
#медицина
Врач Сапрыкин предупредил об опасности заражения паразитами в Таиланде
16 июля 2024, 20:10

Фото: iStock/Boyloso

Профессор кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения терапевт Владимир Сапрыкин заявил, что в Таиланде высокая вероятность заразиться паразитами.
Поэтому врач призвал соблюдать все меры гигиены, не ходить нигде босиком, а также не есть экзотическую еду.

«Яйца гельминтов и сами паразиты могут оказаться везде. Поэтому не ходите босиком, в том числе на пляже, не покупайте очищенные фрукты, которые продают с лотков, не заказывайте в ресторанах воду или спиртное со льдом. Лёд в Таиланде очень часто делают из некипяченой воды, с такой водой можно занести как вирусы и бактерии, так и яйца глистов», — пояснил в беседе с NEWS.ru Сапрыкин.

Ранее аспирант Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта биолог и эколог Евгений Волчев заявлял, что клещи могут быть смертельно опасными, поскольку могут передать человеку инфекции и вирусы.

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Физиолог Созыкин раскрыл смертельную опасность часто употребляемого спиртного

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#туризм
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Физиолог Созыкин раскрыл смертельную опасность часто употребляемого спиртного
16 июля 2024, 19:58

Фото: iStock/dikushin

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин заявил, что частое, ежедневное употребление алкоголя может грозить онкологией.
«Ежедневное употребление спиртного вызывает негативные последствия, в том числе смертельно опасные. Этанол разрушает все ткани и органы человека. Страдает ЦНС, память, реакция, двигательные функции, необратимо гибнут нейроны коры больших полушарий головного мозга. Клетки печени заполняются жиром, наблюдается выброс из них веществ воспаления, а также прекращение работы и гибель», — добавил в беседе с NEWS.ru Созыкин.

Ранее профессор медфака Государственного университета просвещения кардиолог Грант Шехян объяснял, что коньяк наносит ЖКТ больший вред, чем водка, поэтому этот напиток опаснее для здоровья.

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#алкоголь
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Врач Утюмова заявила о вреде молока для кофе
16 июля 2024, 19:45

Фото: iStock/Sirina85

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова заявила, что добавление молока в кофе ухудшает качество напитка для здоровья.
Так, благодаря молоку в кофе снижается количество антиоксидантов.

«Кофе с молоком животного происхождения может плохо усваиваться у людей с непереносимостью лактозы — молочного сахара. Это патологическое состояние вызвано снижением уровня лактазы — фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы, содержащейся в молочных продуктах», – добавила в беседе с Газета.ру Утюмова.

Ранее главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что к фруктовому льду надо относиться с осторожностью из-за большого количества сахара в продукте.

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#продукты
#кофе
#врач
#напитки
#здоровье
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В Егорьевске после ремонта открылся третий за последние месяцы ФАП
16 июля 2024, 18:33

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В селе Починки Егорьевского городского округа после текущего ремонта вновь заработал фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
ФАП обслуживает более 1,2 тыс. жителей. Это население самого села и ближайших деревень Анохино, Бутово, Денисово, Жабки, Малая Ильинка, Колионово, Крехтино, Никоново, Старый Спасс.
«Это уже третий ФАП, который мы открываем после ремонта за последние месяцы в Егорьевске. Там ведет приём фельдшер, планируются выезды узкопрофильных специалистов. Можно пройти первый этап диспансеризации и вакцинацию. Кроме того, ФАП проводит диспансерное наблюдение пациентов с хроническими заболеваниям. Доступны телемедицинские консультации», – заявил министр здравоохранения Подмосковья Алексей Сапанюк.
В министерстве добавили, что в ФАПе можно получить льготные лекарства и приобрести необходимые препараты.

Записаться на прием к фельдшеру можно по номеру 122 и через региональный портал госуслуг «Здоровье».

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#здоровье
#здравоохранение
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#подмосковье
#московская область
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О здоровье родных в подмосковных больницах узнали по телефону 6 тыс. раз
16 июля 2024, 17:52

Фото: iStock / Vasyl Dolmatov

Жители Московской области более 6 тысяч раз узнали о самочувствии госпитализированных родственников по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Чтобы узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в стационаре, не нужно ехать в больницу. Достаточно позвонить по номеру 122 и оставить заявку. После этого сотрудник больницы или лечащий врач свяжется с заявителем и ответит на все вопросы. С начала года такой возможностью воспользовались уже более 6 тысяч раз», – уточнил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации. Проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

Если заявка оформлена до 11 часов, информация будет предоставлена до 20 часов текущего дня. Если же она оставлена после 11:00, в выходной или праздничный день, ответ можно будет получить до 20 часов следующего рабочего дня.

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#здоровье
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#московская область
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Раскрыта главная опасность фруктового льда
Диетолог Стародубова предостерегла от чрезмерного употребления фруктового льда
16 июля 2024, 17:50

Фото: iStock/dashu83

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что к фруктовому льду надо относиться с осторожностью из-за большого количества сахара в продукте.
«По современным российским и международным рекомендациям, потребление добавленных сахаров не должно превышать 50 г в день, а сокращение до 25 г обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья. Это количество с лёгкостью перекрывается, например, стограммовой порцией фруктового льда, содержание сахара в котором может достигать 27 г (%)», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

Она рекомендовала выбирать мороженное с максимально простым и натуральным составом.

А врач-эндокринолог Мария Гринкевич объяснила, с чем может быть связано избыточное количество волос на лице и теле у женщин.

«Избыточное количество волос на разных участках тела может быть проявлением гипертрихоза или гирсутизма. Но это разные по механизму возникновения состояния. Гирсутизм встречается исключительно у женщин и характеризуется появлением жёстких и пигментированных волос в андрогензависмых зонах», — заявила в беседе с «Известиями» специалист.

Гринкевич отметила, что при обнаружении для себя подобного состояния необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что в хрене содержится много полезных веществ, включая витамин C, кальций, калий.

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#здоровье
#питание
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Четырём врачам из Клина предоставят жильё по губернаторской программе
16 июля 2024, 17:22

Фото: пресс-служба администрации г.о. Клин

Ведомственное жильё предоставят четырём новым врачам, приехавшим работать в медучреждения городского округа Клин из других регионов России, это стало возможным благодаря губернаторской программе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Мы уже не первый раз помогаем врачам решить жилищный вопрос в рамках программы губернатора по привлечению специалистов. В 2023 году трём медикам, выбравшим местом работы Клин, предоставили служебное жилье», — отметила глава городского округа Клин Алёна Сокольская.
Ходатайство о предоставлении жилья новым врачам направило главе округа руководство окружной больницы. Алёна Сокольская заверила, что это ходатайство будет полностью удовлетворено. Жилплощадь в округе получат приехавшие в Клин из Читы, Липецка и Краснодарского края анестезиолог, онколог, дерматолог и эндокринолог.

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#врачи
#жильё
#квартиры
#алёна сокольская
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В Электрогорской больнице заработал цифровой рентген-аппарат
16 июля 2024, 16:39

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Цифровой рентген-аппарат установили в стационаре Электрогорской больницы взамен устаревшей аналоговой техники, в сутки на нём можно провести около 60 исследований, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«Новый рентген-аппарат отличается высоким качеством изображения, при этом лучевая нагрузка на пациента значительно снижена по сравнению с техникой предыдущего поколения. Рентген в Электрогорской больнице работает круглосуточно, он обслуживает как пациентов, проходящих лечение в стационаре, так и посетителей поликлинического отделения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что перед установкой нового рентген-аппарата в кабинете, где он находится, провели ремонт.

Медицинская техника закуплена в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение».

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#медицинское оборудование
#рентген
#здравоохранение
#медицина
#электрогорск
#павловский посад
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Биолог Волчев предупредил о смертельной опасности клещей в каждом регионе РФ
16 июля 2024, 16:09

Фото: iStock/Andreas Häuslbetz

Аспирант Высшей школы живых систем Балтийского федерального университета имени И. Канта биолог и эколог Евгений Волчев заявил, что клещи могут быть смертельно опасными, поскольку могут передать человеку инфекции и вирусы.
При этом, подчеркнул специалист, в каждом регионе страны клещи способны нести соответствующий местности вирус.

«Клещ может переносить и заражать человека и животных сразу целым букетом смертельно опасных болезней. В каждом регионе клещи переносят свойственных данной местности возбудителей так называемых природно-очаговых заболеваний. И нет ни одного региона, где бы местные клещи переносили только одну инфекцию. Это всегда целый букет», — отметил в беседе с RT Волчев.

Он призвал соблюдать все меры предосторожности на природе, а при укусе клеща сразу обращаться в больницу.

А полиция Кузбасса предостерегла граждан от употребления некачественного алкоголя. Как передаёт «Сiбдепо», людям напомнили о симптомах после суррогатного алкоголя, к которым относятся слабые признаки опьянения, тошнота и рвота, специфические зрительные нарушения, увеличение температуры тела, резкое возбуждение, судороги, паралич конечностей и даже кома.

Ранее в подмосковном Минэкологии попросили жителей не запускать в небо гелиевые шарики и фонарики на горючих материалах и батарейках, так как всё это негативно сказывается на окружающей среде.

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#вирус
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#меры
#здоровье
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