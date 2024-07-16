На базе Щёлковской больницы появится кардиологический центр

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково
Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков с командой обсудили развитие кардиологического направления Щёлковской больницы на еженедельном оперативном совещании. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Кабинеты есть в Щёлкове и Фрязине. За полгода выполнено более 13 тыс. приёмов, на учёте числятся почти 5 тыс. пациентов. Говорили и о проекте кардиологического центра, который появится на базе Щёлковской больницы в третьем квартале», – отметил Булгаков.На совещании разобрали и актуальные обращения жителей.
«Есть фон по мусору во дворах и на детских площадках. Каждый сигнал мы оперативно отрабатываем. Но ещё раз напоминаю: чисто там, где не мусорят. Сознательное отношение к городу и уважение друг к другу – это действительно важно», – подчеркнул глава округа.По его словам, актуальна и сезонная тема борщевика. Направить заявку на обработку можно в чат. Специалисты пришлют фотоотчёт о решении проблемы.
Кроме того, управляющие компании продолжают приводить в порядок дворовые территории. Булгаков пообещал на этой неделе выборочно проверить некоторые дворы.
Читайте также:
Глава Щёлкова Булгаков обсудил подготовку городского округа к зиме
В Щёлкове в этом году установят 20 новых детских и спортивных площадок
Глава Щёлкова Булгаков осмотрел фермерское хозяйство «Ягодная долина»
Лора Луганская