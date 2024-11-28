В Щёлкове пройдёт фестиваль физической и духовной культуры для учеников воскресных школ

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
30 ноября в городском округе Щёлково состоится ежегодный фестиваль физической и духовной культуры для учеников воскресных школ Московской области, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
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