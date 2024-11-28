В Подмосковье проведут детский турнир по настольному теннису

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Турнир для юных спортсменом по настольному теннису, посвященный памяти почётного работника профессионального образования РФ и тренера Владимира Люсина, будет проходить в Павловском Посаде с 30 ноября по 1 декабря, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участниками турнира могут стать мальчики и девочки до 12 лет и юноши и девушки до 16 лет. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке до шести часов вечера 28 ноября», — говорится в сообщении.В рамках турнира, помимо матчей, запланированы мастер-классы и развлекательные мероприятия.
Соревнования начнутся 30 ноября в девять утра, официальное открытие турнира назначено на 13:00. Вход для зрителей свободный. Место проведения: Павловский Посад, улица Кирова, дом №95.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
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