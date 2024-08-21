В Щёлкове решили изменить формат празднования Дня города

Фото: пресс-служба администрации г.о. Щёлково
Формат празднования Дня города в Щёлкове пересмотрели в связи с событиями в Курской области, в частности, решено отменить салюты. К такому решению власти округа пришли в ходе еженедельного совещания, которое провёл глава муниципалитета Андрей Булгаков, сообщает пресс-служба окружной администрации.
«Акцент мероприятий будет сделан на единстве и поддержке друг друга, традициях и патриотизме. Нас ждёт фестиваль русской культуры, народные игры мастер-классы, конные спектакли, ярмарки и многое другое. Но самое важное — мы будем проводить сбор гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей», — отметил Андрей Булгаков.Праздничные мероприятия будут проходить в главном парке Щёлкова с 28 по 31 августа и завершатся выступлением Юлии Чичериной.
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