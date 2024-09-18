В Щёлкове сдано более 88% паспортов готовности МКД к отопительному сезону

Фото: телеграм-канал Андрея Булгакова
Управляющие компании Щёлкова сдали уже более 88% паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом сообщил глава городского округа Андрей Булгаков по итогам еженедельного оперативного совещания в администрации муниципалитета.
«Главная тема повестки – приближающийся отопительный сезон. Управляющие компании сдали 88,2% паспортов готовности. Модернизация котельных идёт по графику», – написал Булгаков в своём телеграм-канале.Он также отметил заметные изменения в сфере общественного транспорта городского округа Щёлково в этом году есть. С начала 2024-го там обновили при поддержке губернатора 27 автобусов. На маршруты вышли современные ЛиАЗы и автобусы YUTONG. По просьбам жителей был восстановлен маршрут №9 от микрорайона Бахчиванджи; обустроено два новых остановочных пункта вблизи мкр. Новоград. Выполнена переразметка у станции Монино.
На совещании проанализировали четыре главные темы обращений жителей. Это дороги, содержание территорий, вывоз мусора и МКД.
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Лора Луганская