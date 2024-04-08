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В Щёлкове снесли нелегально установленный киоск с шаурмой

08 апреля 2024, 17:27
Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Киоск с шаурмой, установленный без необходимой разрешительной документации, демонтировали в городском округе Щёлково, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.


«Объект потребительского рынка, а именно — киоск с шаурмой, не соответствовал требованиям законодательства. Он был возведён незаконно, поэтому было принято решение его ликвидировать. В настоящее время работы по демонтажу полностью завершены», — говорится в сообщении.
В Московской области проводятся работы по приведению объектов потребительского рынка и услуг в соответствие с региональными нормами. Всего в Подмосковье было выявлено 547 проблемных объектов, 152 из них уже вычеркнуты из этого списка. В частности, 80 проблемных объектов демонтировали, а в 72 провели ремонтные работы и переделали их внешний облик.

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#щёлково
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На строительстве школы на 1100 мест в Мытищах завершают устройство фасада
08 апреля 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Школу, рассчитанную на 1100 учеников, возводят в микрорайоне 25А городского округа Мытищи, в настоящее время на объекте завершаются работы по устройству фасадных конструкций, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Устройство фасадных конструкций близится к завершению. Ведётся внутренняя отделка помещений и монтаж инженерных систем. Кроме того, ведётся благоустройство пришкольной территории. На стройплощадке работают более 130 человек», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, общая площадь четырёхэтажной школы составляет более 21 тысячи квадратных метров. В здании разместят классы, а также мастерские и лаборатории, а также два зала для занятие спортом, актовый зал, библиотека с IT-зоной и прочие необходимые помещения.

На прилегающей территории построят стадион, которым во внеурочное время смогут пользоваться все жители микрорайона.

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#министерство строительного комплекса мо
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В подмосковных лесах заметили вернувшихся с зимовки скворцов
08 апреля 2024, 17:34

Фото: Фотобанк МО

Специалисты Наро-Фоминского лесничества с наступлением весны заметили прилетевших скворцов. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Услышав в лесу пение этих птиц, лесничие предположили, что заморозки больше не вернутся. По поведению пернатых, чувствительных к перепадам давления и влажности, теперь можно предугадывать изменения погоды», – говорится в сообщении.
В подмосковном Комлесхозе поделились некоторыми наблюдениями, передававшимися из поколения в поколение. Так, если скворцы прилетели рано, впереди – тёплое лето и хороший урожай. Если они припозднились без видимой причины, стоит ожидать голода и холода. Если же скворцы целыми тучами опускаются на поля и сады и громко галдят, не стоит ждать дождей или ветра.

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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В Подмосковье 27 апреля проведут для школьников «День добрых дел»
08 апреля 2024, 17:06

Фото: пресс-служба правительства МО

«День добрых дел» устроят для школьников Московской области в субботу, 27 апреля, ребятам предложат на выбор активности трёх направлений: физический труд, экскурсии и спорт. Организацию «Дня добрых дел» осудил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе видеоконференции с членами правительства региона и городских главами округов.
«27 апреля в этом году — рабочая суббота, но у наших ребят это не учебный день, а «День добрых дел». Детям не нужно будет учить литературу, алгебру или другие предметы, у них появится возможность провести субботу в добром порыве, в том числе, вместе с родителям», — сказал губернатор.
Ожидается, что в «Дне добрых дел» примут участие около 1,1 млн учеников областных школ. Опрос о том, чем именно занять этот день, планируется провести на текущей неделе. После этого директора школ составят программу акции. В неё может войти уборка парков и воинских захоронений, а также пришкольных территорий, развешивание скворечников, спортивные соревнования и экскурсии на фермы и промышленные производства, в пожарные части и музеи.

«Важно, чтобы активности в этот день проходили в удобных, а, самое главное, интересных для детей форматах. Ну и, конечно, ко всем мероприятиям могут присоединиться родители», — подчеркнула министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Отмечается также, что музеи подготовили для «Дня добрых дел» специальную программу. В частности, ребят приглашают Серпуховский историко-художественный музей, усадьба Мураново, историко-художественный музей «Новый Иерусалим» и другие учреждения культуры.

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Журналиста Пивоварова* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
Журналиста Пивоварова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
08 апреля 2024, 16:56

Фото: iStock/gorodenkoff

Российского журналиста Алексея Пивоварова* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах. Об этом РИА Новости сообщили в Пресненском суде Москвы.
Отмечается, что журналист не поставил плашку иноагента перед опросом в своём Telegram-канале. Его обвинили в несоблюдении статьи Кодекса административных правонарушений о порядке деятельности иностранного агента.

При этом представитель Пивоварова* в его защиту сказала, что маркировку на пост с опросом поставить невозможно из-за особенностей платформы, у которой отсутствует такая возможностью. Также она добавила, что журналист всегда ставил в своих постах плашку, соблюдая закон.

В итоге Пивоварову* назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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*внесены Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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На дорогах Подмосковья ликвидировали более 80% подтоплений
08 апреля 2024, 16:26

Фото: пресс-служба правительства МО

Ликвидация весенних подтоплений и ямочный ремонт ведётся на дорогах Московской области, важность этой работы отметил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе видеоконференции с руководством региона и городских округов.
«У нас ведётся большая работа по решению этих вопросов. В каждой территории есть места, которые традиционно подтапливаются. Там, где главы не могут справиться в одиночку, мы со своей стороны предлагаем помощь в рамках госпрограмм», — сказал глава региона.
Он также отметил, что в Подмосковье запланированы масштабные работы по приведению в порядок асфальтового покрытия во дворах.

С начала периода паводков на дорогах Московской области было зафиксировано около 1300 подтоплений, в настоящее время 83% из них ликвидированы. Как отметил глава регионального Минтранса, обследование дорожной сети на предмет подтоплений проводится ежедневно, на особом контроле места, где регулярно возникают лужи.

«В случае подтопления на место оперативно выезжает подрядчик по содержанию дороги вместе с представителями администраций. Движение организовывается по одной полосе либо полностью перекрывается, и тогда делается альтернативный объезд», — сказал Гержик.
Он отметил, что способ ликвидации подтопления зависит от причин появления этой проблемы. В некоторых случаях от избытка воды избавляет прочистка ливневой канализации, иногда нужна установка мотопомп или обустройство водоотводных траншей.

Алексей Гержик также сообщил, что в этом году на дорогах региона было зафиксировано более 177 тысяч ям, свыше 128 тысяч из них уже ликвидированы.

О работах по привидению в порядок дорог во дворах отчиталась руководитель Главного управления регионального государственного жилищного надзора территорий Московской области Светлана Аипова.

«С 1 марта по 7 апреля во дворах зафиксировано около 2 900 подтоплений. Большинство из них устранены за счет локальных мероприятий. Сейчас у нас в работе остаются 224 подтопления», — сообщила Аипова.
Она также рассказала, что к 1 мая во дворах региона отремонтируют 56 тысяч квадратных метров асфальтового покрытия. А с 15 апреля по 15 июля будет проводиться плановый ремонт, в ходе которого должны отремонтировать ещё 575 тысяч квадратных метров покрытия во дворах.

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#подтопление
#ямочный ремонт
#андрей воробьёв
#светлана аипова
#алексей гержик
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Пропавшая российская семья с детьми около года жила в лесном шалаше
Пропавшая семья с двумя детьми 11 месяцев жила в шалаше в Тульской области
08 апреля 2024, 15:58

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

Пропавшую семью с двумя детьми, которая более полугода находилась в федеральном розыске, обнаружили в Тульской области. Об этом сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин в своём Telegram-канале.
Отмечается, что найти семью помогли неравнодушные граждане. Выяснилось, что две девочки в возрасте 10 и 12 лет на протяжении 11 месяцев жили с матерью и отчимом в самодельном лесном шалаше. Стены жилища были отделаны фанерой, а крыша представляла собой кусок линолеума. На протяжении почти года семья готовила еду на костре и мылась в тазу, нагревая воду на огне. Дети не посещали школу и больницу.

К своему посту Крупин прикрепил фотографии, которые показывают малые размеры жилища, которые не превышают десятка квадратных метров. Кровать в доме сделана из нескольких матрасов и тряпок, члены семьи спали все вместе. Также на домике видна самодельная дымовая труба, которая покрылась копотью.

Омбудсмен в беседе с РИА Новости рассказал, что семья переехала в Ярославскую область из Пермского края. Однако мать по решению суда хотели ограничить в родительских правах. После этого семья пропала.

В настоящее время дети проходят реабилитацию в Туле. Их опекуном хочет стать бабушка, проживающая в Пермском крае.

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#семья
#поиски
#дети
#лес
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Мусульмане в праздничной одежде посетят более 40 площадок: как пройдёт Ураза-байрам в Подмосковье
Рушан Аббясов рассказал, как пройдет Ураза-байрам в Подмосковье
08 апреля 2024, 15:53

Фото: пресс-служба ДУМ МО

10 апреля мусульмане всего мира будут встречать большой праздник — Ураза-байрам. По-другому он называется «Ид аль-Фитр», что означает «праздник прекращения поста». То, что в течение великого поста священного месяца Рамадан было запрещено, станет дозволенным.
С учетом того, что исламский календарь идёт по лунному летоисчислению, праздник наступает после захода солнца — в ночь с 9 на 10 апреля.

Про подготовку и священные ритуалы в беседе с «Радио 1» рассказал первый зампредседателя Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман Московской области Муфтий Рушан Аббясов.

«Перед тем, как прийти в мечеть, нужно совершить полное омовение и надеть праздничную одежду. В 7:00 на специально подготовленных площадках в Подмосковье начнутся праздничные молитвы. Имамы будут читать проповеди. После проповеди и коллективных молитв, единоверцы разойдутся по домам и будут встречать праздник с родными и близкими», — сказал Муфтий.

Также председатель Духовного управления мусульман Московской области сказал, что в праздник принято посещать кладбище, раздавать милостыню нуждающимся, навещать страждущих людей. Самое главное – не растратить ту энергию и духовность, которые были приобретены во время Рамадана.

Если нет возможности прийти на праздничную молитву, можно в 7 утра подключиться к онлайн-трансляции.

«Для мужчин прийти на праздничную молитву— это обязанность, послушать проповедь, увидеть своих единоверцев, женщины могут дистанционно послушать проповедь в 7 утра через прямую трансляцию», — объяснил собеседник.

Ураза-байрам 2024: когда и как его отмечают, что принято делать
Ураза-байрам 2024: когда и как его отмечают, что принято делать

На площадках проведения молитв будут соблюдены все меры безопасности, поэтому следует приходить налегке — без больших сумок, также нужно слушать волонтёров и соблюдать все правила.

«Будет досмотр. Приходить на молитвы нужно налегке, без вещей. Безопасность превыше всего, поэтому нужно быть бдительными. Наша задача провести праздник достойно», — заключил Муфтий Московской области.

Известно, что в Московской области в этом году будут открыты более 40 площадок для празднования исламского праздника Ураза-байрам.

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#кладбище
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Строители сообщили о ходе возведения путепровода у ж/д платформы Аникеевка
08 апреля 2024, 15:38

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Строительство автомобильного путепровода ведётся в районе железнодорожной платформы Аникеевка в городском округе Красногорск, работы были начаты в октября 2022 года, в настоящее время строительная готовность дорожного объекта превысила 35%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«Новый путепровод позволит автомобилистам сэкономит время, которое они сегодня теряют на одноуровневом переезде. Протяжённость двухполосного путепровода над МЦД-3 составит около полутора километров», — говорится в сообщении.
Путепровод соединит Аникеевку, «перерезанную» железной дорогой, и позволит автомобилистам доезжать до Волоколамского шоссе и Нахабина за 15-20 минут — в два раза быстрее, чем сейчас.

Завершить строительство планируется до конца текущего года.

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#красногорск
#главгосстройнадзор мо
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Хинштейн: Флаг России на номерах авто станет обязательным
Депутат Хинштейн: Флаг РФ на номерах автомобилей станет обязательным
08 апреля 2024, 15:36

Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Триколор на номерах российских автомобилей станет обязательным до конца года, заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По его словам, наличие триколора на номерах российских машин станет обязательным, соответствующий вопрос уже прорабатывается в МВД РФ.

Депутат назвал «весьма странным» факт, что не на всех номерах машин есть изображение российского флага в контексте патриотического вектора развития страны.

Он подчеркнул, что такие регистрационные знаки совершенно легально изготавливают и реализуют частные компании, имеющие соответствующие лицензии МВД. Причём цена на такие номера в два раза выше, чем у обычных регистрационных знаков.

«Я написал по этому поводу запрос в ГУОБДД МВД России, где мне сообщили, что работа в этом направлении уже ведется», —написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

До конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ Р 50577-2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования», добавил он.

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