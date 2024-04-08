В Щёлкове снесли нелегально установленный киоск с шаурмой

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Киоск с шаурмой, установленный без необходимой разрешительной документации, демонтировали в городском округе Щёлково, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Объект потребительского рынка, а именно — киоск с шаурмой, не соответствовал требованиям законодательства. Он был возведён незаконно, поэтому было принято решение его ликвидировать. В настоящее время работы по демонтажу полностью завершены», — говорится в сообщении.В Московской области проводятся работы по приведению объектов потребительского рынка и услуг в соответствие с региональными нормами. Всего в Подмосковье было выявлено 547 проблемных объектов, 152 из них уже вычеркнуты из этого списка. В частности, 80 проблемных объектов демонтировали, а в 72 провели ремонтные работы и переделали их внешний облик.
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