В Шатуре благоустроят площадь спортивно-культурного центра «Рошаль»

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области
Площадь у спортивно-культурного центра «Рошаль» благоустроят в этом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
Сквер будет обустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».
Стоит отметить, что также будут модернизованы пешеходные дорожки, освещение, клумбы и появятся велопарковки, а также новое ограждение. Завершат работы в сентябре 2024 года.
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«В этом году мы планируем провести работы по благоустройству 95 объектов. Среди них: 14 парков, 12 лесопарков, 23 пешеходных зон, площадей и веломаршрутов, 6 набережных, 16 скверов, 8 детских скверов и 11 активных зон в парках. Также на территории Московской области появятся 5 новых стел» — поделился министр благоустройства Михаил Хайкин.
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Мира Полтева