В Солнечногорске привели в порядок детскую площадку

Фото: Евгения Герасимова
Детскую площадку, расположенную в солнечногорском микрорайоне ЦМИС во дворе домов на Центральной улице, привели в порядок работники ДЭЗа городского округа Солнечногорск, передаёт корреспондент Евгения Герасимова.
«На балансе предприятия стоит 60 детских площадок только в самом городе, мы обслуживаем также площадки по всему округу. За день приводим в порядок от шести до десяти игровых площадок», — рассказал бригадир-водитель ДЭЗа Александр Кокорев.Рабочие убрали территорию детской площадки, подмели игровую зону и соседние дорожки. В ближайшее время они помоют все малые архитектурные формы на территории площадки.
Отмечается, что при необходимости коммунальщики ремонтируют игровые элементы и скамейки, а также красят ограждения и окашивают траву.
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