В Клину готовят к сдаче дом для переселенцев из аварийного жилья

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО
Девятиэтажный дом для более чем 270 переселенцев из аварийного жилья возвели на улице Мира в Клину, в настоящее время идёт подготовка новостройки к сдаче в эксплуатацию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Строительные и инженерные работы полностью завершены. На прилегающей территории проведено благоустройство: посажены деревья и кустарники, засеян газон, а также организована парковка с видеонаблюдением. В квартирах установлена вся сантехника и электрические плиты», — говорится в сообщении.Квартиры в новом доме получат 122 семьи переселенцев из аварийного жилья — 275 человек. Сейчас эти люди проживают по следующим адресам: дом №72 в городке Клин-9, дом№1/11 в Тверском проезде, дома №№10/8 и 12/8 в Ломоносовском переулке, дом №46 по улице Мира и дом №1/4 по Молодёжной улице.
Новостройку планируется сдать в эксплуатацию до конца июля.
Читайте также:
Детсад на 107 мест в королёвском ЖК «Театральный парк» построят до конца года
В Сергиевом Посаде построят котельную для дома переселенцев из аварийного жилья
Детсад-долгострой в Лобне сдадут в эксплуатацию до конца года
Лев Каштанов