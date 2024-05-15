В Счётной палате объявили о завершении моратория на проверку IT-компаний

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Мораторий на проверку IT-компаний в России завершился, теперь следует проверить ценообразование в сфере цифровизации. Об этом сообщил глава Счётной палаты РФ Борис Ковальчук, слова которого приводит РИА Новости.
По словам Ковальчука, цифровизация является важнейшим направлением в деятельности Счётной палаты, однако первостепенной задачей является ценообразование.
Он подчеркнул, что сейчас в России завершился мораторий на проверку IT-компаний, поэтому теперь органы власти могут приступить к проверке ценообразования.
Ковальчук объяснил, что введение моратория было обусловлено необходимостью поддержки разработчиков. Однако теперь важно рассмотреть образование цен, которое происходит по пути от вендора через посредника к интегратору. И нередки ситуации, когда заказчик не может определить, кто победил, поскольку это происходит внизу, в виде договорённости вендоров и интеграторов.
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Он подчеркнул, что сейчас в России завершился мораторий на проверку IT-компаний, поэтому теперь органы власти могут приступить к проверке ценообразования.
Ковальчук объяснил, что введение моратория было обусловлено необходимостью поддержки разработчиков. Однако теперь важно рассмотреть образование цен, которое происходит по пути от вендора через посредника к интегратору. И нередки ситуации, когда заказчик не может определить, кто победил, поскольку это происходит внизу, в виде договорённости вендоров и интеграторов.
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Анастасия Чинкова