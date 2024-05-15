В Счётной палате объявили о завершении моратория на проверку IT-компаний

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранительным блоком совместную работу в сфере экологии и ЖКХ, а также контроль за предоставлением жилья детям-сиротам. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.