В Серебряных Прудах стартовала проверка грузовиков и автобусов

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Рейд по профилактике нарушения режима работы и отдыха водителями грузовиков и пассажирского транспорта проводят в городском округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Рейд «Тахограф», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения режима труда и отдыха со стороны водителей пассажирского и грузового транспорта, проводится с 13 по 19 мая. Полицейские проверяют, установлен ли тахограф на автомобилях, выходящих на линию», — говорится в сообщении.Если в ходе проверки выясняется, что на транспортном средстве нет тахографа, должностные и юридические лица привлекаются к административной ответственности.
Тахограф — специальное устройство, которые измеряет и фиксирует параметры движения автомобиля, а также режим труда и отдыха водителя. Согласно правилам, тахографами должны быть оснащены грузовики массой более трёх с половиной тонн и все автобусы.
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