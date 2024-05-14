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В Серебряных Прудах стартовала проверка грузовиков и автобусов

14 мая 2024, 10:12
Фото: iStock/IvanSpasic

Фото: iStock/IvanSpasic

Рейд по профилактике нарушения режима работы и отдыха водителями грузовиков и пассажирского транспорта проводят в городском округе Серебряные Пруды, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Рейд «Тахограф», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения режима труда и отдыха со стороны водителей пассажирского и грузового транспорта, проводится с 13 по 19 мая. Полицейские проверяют, установлен ли тахограф на автомобилях, выходящих на линию», — говорится в сообщении.
Если в ходе проверки выясняется, что на транспортном средстве нет тахографа, должностные и юридические лица привлекаются к административной ответственности.


Тахограф — специальное устройство, которые измеряет и фиксирует параметры движения автомобиля, а также режим труда и отдыха водителя. Согласно правилам, тахографами должны быть оснащены грузовики массой более трёх с половиной тонн и все автобусы.

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#грузовик
#рейд
Суд арестовал производителя катеров для Минобороны
Арбитражный суд Ярославской области арестовал Ярославский судостроительный завод
14 мая 2024, 10:11

Фото: iStock/Zolnierek

Арбитражный суд Ярославской области арестовал ПАО «Ярославский судостроительный завод» (ЯСЗ), следует из банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) и данных картотеки арбитражных дел.
Отмечается, что решение об аресте было принято по иску региональной прокуратуры к московскому АО «Лидер Гарант».

ЯСЗ является частным предприятием, которое выпускает буксиры, танкеры, рыболовные траулеры, скоростные катера и катера на воздушной подушки. Также в рамках гособоронзаказа оно строит катера и корабли для Минобороны.

Заявление в суд поступило ещё 25 апреля, тогда же был наложен арест. Не сообщается, что стало поводом для претензий ведомства. Следующее заседание по этому делу назначено на 27 мая.

Издание РБК, расследуя детали этого дела, не смогло найти информацию о владельцах «Лидер Гаранта», но узнало, что копания через дочернюю структуру ООО «Биком» владеет или владела почти 20% ЯСЗ.

По словам неназванного источника издания, 95% акций завода распределены между «Лидер Гарантом», «Финсудпромом» и еще двумя фирмами. А ещё одна акция ЯСЗ принадлежит Минпромторгу.

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#суд
#арест
#производство
#минобороны рф
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В Химках мужчина дал объявление о продаже машины и ограбил покупателя на 28 млн рублей
14 мая 2024, 09:53

Фото: iStock/Zolnierek

Полиция задержала в Химках 24-летнего приезжего из Краснодара по подозрению в разбойном нападении, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, злоумышленник разместил в интернете объявление о продаже дорогой иномарки. С ним связался потенциальный покупатель. Злоумышленник выслал ему фотографии машины и документов на неё и назначил встречу для заключения сделки.

«По договорённости, сделка должна была произойти в офисе на улице Германа Титова. Там лжепродавец встретился с покупателем, убедился, что деньги при нём, а потом внезапно распылил покупателю в лицо перцовый баллончик, выхватил сумку с деньгами и сбежал. Ущерб составил 28 миллионов рублей», — говорится в сообщении.
Злоумышленника задержали по горячим следам. В его съёмной квартире в Химках были найдены украденные деньги, но не вся сумма — часть он успел потратить на личные нужны и погашение кредитов.

Задержанный рассказал, что у него нет машины, которую он «продавал». Для того, чтобы обмануть потенциального покупателя, он зашёл в автосалон, где и сделал фотографии машины и документов.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Разбой».

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#химки
#разбой
#криминал
#полиция
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Загруженность дорог Подмосковья утром 14 мая составила три балла
14 мая 2024, 09:35

Фото: iStock/Zolnierek

Интенсивность дорожного трафика на территории Московской области по состоянию на утро вторника, 14 мая, оценивается на три балла, при этом на трёх федеральных трассах и восьми шоссе наблюдаются затруднения при проезде в сторону Москвы, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Основные затруднения движения транспорта отмечаются на трассах М-7 «Волга», М-2 «Крым» и М-1 «Беларусь», а также на следующих шоссе: Носовихинское, Ленинградское, Щёлковское, Варшавское, Можайское, Новорижское, Осташковское и Калужское», — говорится в сообщении.
Всего на дороги Московской области этим утром выехало свыше 849 тысяч машин: это на два процента меньше, чем фиксировалось в среднем в минувшем месяце.

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#дороги
#трафик движения
#подмосковье
#московская область
#минтранс мо
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Глава Рособрнадзора высказался о пересдаче ЕГЭ в будущем
Глава Рособрнадзора Музаев: в следующих годах пересдать ЕГЭ тоже будет возможно
14 мая 2024, 09:24

Фото: iStock/Ritthichai

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что российские школьники и в следующих учебных годах смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов. Об этом пишет РИА Новости.
Музаев отметил, что это является поручением главы российского государства. По словам главы Рособрнадзора, в юриспруденции не принимают законы, ущемляющие граждан.

Музаев заключил, что к основному периоду проведения ЕГЭ в стране все готово, для пересдач выделены два дополнительных дня в июле.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024 с учетом возможности пересдачи одного предмета до конца приемной кампании. Документ размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

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#школьники
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#егэ
#минпросвещения
#законы
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В финал международной олимпиады «IT-Планета» вышли 11 представителей Подмосковья
14 мая 2024, 09:20

Фото: iStock/gorodenkoff

XV Международная олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета 2024» проводится в России, из более чем 20 тысяч участников в финал вышли около 350 человек, в том числе — одиннадцать представителей Московской области, сообщает пресс-служба АНО «Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планета».
«Финалистам предстоит показать свои навыки прикладного программирования на платформе GitVerse, умение работать в операционной системе Astra Linux и с платформой «1С:Предприятие», кроме того, их ждёт выполнение задач на базе операционной системы «РЕД ОС» и в среде СУБД Postgres Pro», — говорится в сообщении.
В числе финальных испытаний также создание робототехнического устройства в конкурсе от компании «РОББО», презентация собственных образовательных курсов, созданных на платформе iSpring, и проектов, созданных на основе контроллера российского образовательного программно-аппаратного комплекса «РУДИРОН».

Проявить себя финалисты смогут и в качестве создателей компьютерных игр, разработчиков приложений, в 3D-моделирования и информационной безопасности.

Олимпиада «IT-Планета» проводится для студентов и дипломированных специалистов в возрасте от 18 до 35 лет. Финальные испытания будут проходить с 24 по 27 мая в IT-парке «Цифровая Арктика» в Архангельске.

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#олимпиада
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#московская область
#подмосковье
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В Московской области сохраняется второй класс пожарной опасности
14 мая 2024, 09:20

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

В подмосковных лесах до конца недели сохраняется второй класс пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сегодня на территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности, в лесничестве «Русский лес» — I класс пожарной опасности.

«С 15 мая на всей территории Московской области ожидается II класс пожарной опасности. 16 мая в Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 10-16С», — отметили в ведомстве.

В случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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#подмосковье
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Пенсионер из США перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов
Пенсионер перевёл мошенникам с Украины $61 млрд: Захарова пошутила о Байдене
14 мая 2024, 09:07

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выложила в своем Telegram-канале мем о том, что пожилой мужчина из Вашингтона за 2024 год перевёл мошенникам с Украины 61 миллиард долларов.


Напомним, палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении дополнительной помощи Украине. Позже президент США Джо Байден подписал данный закон. Документ предполагает выделение военной помощи почти на 61 миллиард долларов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале, что ложь британского премьера Риши Сунака о «ядерной эскалации» и поставках газа является отчаянной. Захарова отметила, что ей жаль британского премьера из-за таких отчаянных слов.

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Мужчина узнал об измене своей жены благодаря результатам анализов
The Sun: Муж прочитал больничную выписку жены и заподозрил ее в измене
14 мая 2024, 08:46

Фото: iStock/fizkes

Муж заподозрил жену в измене, после того как прочитал ее больничную выписку, в которой говорилось о наличии у нее передающегося половым путем заболевания. Об этом сообщает The Sun.
Мужчина обратился к секс-коучу Дейдре Сандерс за помощью. Он поделился, что его брак длится двадцать три года, но последние десять лет между ним и супругой не было интимной близости. Уточняется, что причина такого холода в отношениях может заключаться в изменах. Однако женщина категорически отрицает свою неверность.

При этом мужчина заявил, что получил верное доказательство наличия у жены романов на стороне. В этом его убедила больничная выписка супруги. Отмечается, что в документе было указано, что у женщины вирус простого герпеса.

Ее муж полностью уверен в том, что болезнь передается исключительно половым путем. Секс-коуч посоветовала мужчине не делать поспешных выводов, так как стопроцентного подтверждения факта у него нет. Эксперт добавила, что вирус может вызывать как «простуду» на губах, так и язвы на половых органах. Сандерс заключила, что болезнь может не заявлять о себе долгие годы, по этой причине герпес не является точным доказательством супружеской неверности.

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#диагноз
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Названа самая популярная сумма взятки в России
Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в 10–50 тысяч рублей
14 мая 2024, 08:25

Фото: iStock/Atstock Productions

Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в 10–50 тысяч рублей, об этом стало известно «Коммерсанту».
Из данных судебной статистики по делам о коррупционной направленности можно установить, что самыми популярными размерами подкупа стали суммы от 10 до 50 тысяч рублей. В 2023 году за подобное были осуждены 5,2 тысячи человек.

На втором месте оказались «услуги неимущественного характера». 3,7 тысячи человек ими воспользовались. На третьем месте — взятки в размере от тысячи до десяти тысяч рублей. Отмечается, что самым редким размером взятки оказались суммы до 500 рублей.

При этом получение взятки стало самым распространённым коррупционным преступлением, а дача взятки занимает второе место по количеству осуждённых.

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#взятка
#преступление
#коррупция
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