В Волоколамске к 15 ноября завершат благоустройство Школьной и Парковой улиц

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Волоколамском городском округе осенью завершат благоустройство улиц Школьная и Парковая. Там появятся новые пешеходные зоны, места для отдыха, комфортное и эстетичное освещение.
Об этом временно исполняющая полномочия главы муниципалитета Наталья Козлова рассказала губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
Она напомнила, что проект стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений, инициированного президентом.
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Она напомнила, что проект стал победителем Всероссийского конкурса благоустройства малых городов и исторических поселений, инициированного президентом.
«Эта территория начинается от нового Парка Победы, который мы сделали в прошлом году, заканчивается большим и красивым спуском к улице Советской. Сейчас идёт реализация второго этапа проекта. Готовность - практически 60%, срок завершения – 15 ноября. Подрядчики идут с опережением срока. Это будет очень красивая прогулочная зона, которая соединит все места притяжения в нашем городе», – поделилась планами Козлова.В завершении встречи глава региона подчеркнул, что важно продолжать проводить выездные администрации.
«Эта работа имеет определяющее значение в части доверия, взаимопонимания с жителями. Вы регулярно ездите по населённым пунктам. Прошу вас вместе с командой и впредь не сбавлять темп, общаться с людьми, решать их вопросы», – попросил Воробьёв.Как отметила Козлова, этот формат прижился в Волоколамском округе. Поэтому его решили распространить не только на населённые пункты, но и на крупные предприятия. Уже составлен график выезда на предприятия до конца года, чтобы люди без отрыва от производства могли пообщаться с представителями администрации.
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Лора Луганская