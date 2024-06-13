В селе Левково реконструируют водозаборный узел на 2 тыс. абонентов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Пушкинский
В городском округе Пушкинский объявлен конкурс на реконструкцию водозаборного узла №42 в селе Левково. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение реконструкции ВЗУ №42 с установкой станции водоподготовки в селе Левково. Работы будут проведены в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Их профинансируют за счёт средств бюджета городского округа», – говорится в сообщении.ВЗУ рассчитан на 2 тыс. абонентов. Завершить работы планируют в будущем году.
Как отметили в пресс-службе, в 2024 году по госпрограмме в округе Пушкинский реконструируют семь водозаборных узлов: в городе Пушкино, микрорайонах Клязьма и Кудринка, селе Левково, посёлке Тарасовка, а также два ВЗУ – в посёлке Правда.
Читайте также:
В Подмосковье состоится «Пушкинский театральный фестиваль – 2024»
Глава округа Пушкинский передал квадрокоптер для бойцов в зоне СВО
Посетителям Пушкинского перинатального центра рассказали о партнёрских родах
Лора Луганская