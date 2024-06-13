Посетителям Пушкинского перинатального центра рассказали о партнёрских родах

Фото: пресс-служба Пушкинского г.о.
День открытых дверей провели в Пушкинском перинатальном центре, принявшим в нём участие будущим родителям рассказали о том, как и зачем проводятся партнёрские роды, сообщает пресс-служба Пушкинского городского округа.
«Главная задача мужчины при партнёрских родах — помочь будущей матери подготовиться к процессу рождения ребёнка. Кроме того, партнёр контролирует состояние и самочувствие роженицы, чтобы при необходимости позвать медиков. Партнёр может отмечать время схваток и интервал между ними», — пояснила Врач акушер-гинеколог родового отделения Анастасия Константинова.Она добавила, что на самом процессе родов мужчине быть необязательно, но можно, и заверила, что желающих провести именно партнёрские роды всему научат заранее.
Следующий день открытых дверей в Пушкинском перинатальном центре проведут 25 июня, предварительная запись не нужна, но понадобится сменная обувь.
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