В Серебряных Прудах проверят перевозчиков опасных грузов

Фото: телеграм-канал г. о. Серебряные Пруды
Со 2 по 8 декабря на территории городского округа Серебряные Пруды пройдёт профилактический рейд «Опасный груз». Об этом говорится в телеграм-канале администрации муниципалитета.
«Подмосковная Госавтоинспекция уделяет особое внимание безопасности дорожного движения при перевозке опасных грузов автотранспортом. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения правонарушений при транспортировке таких грузов будет проводиться рейд по выявлению нарушений в этой сфере», – говорится в сообщении.Особое внимание будет уделено соответствию технического состояния и конструкции транспортных средств, перевозящих опасные грузы, требованиям безопасности, соблюдению водителями, должностными и юридическими лицами требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов и других требований нормативных правовых актов.
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