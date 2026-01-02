Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники
Юрист Зернов: россияне могут не отвечать на звонок от начальства в праздники
Звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости юрист Олег Зернов.
По его мнению, это не считается нарушением. В соответствии со статьей 107 Трудового кодекса РФ, праздничные дни предназначены для отдыха работников. Поэтому работодатель не имеет права требовать от них выполнения трудовых обязанностей, включая удалённую работу, подчеркнул Зернов.
Эксперт отметил, что из этого правила есть исключения для работников с ненормированным графиком, таких как сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.
