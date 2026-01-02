Юрист рассказал, надо ли отвечать на звонки от начальника в праздники

02 января 2026, 07:28

Юрист Зернов: россияне могут не отвечать на звонок от начальства в праздники

Фото: iStock/Elena Perova

Звонки от начальства в период праздников можно оставить без ответа. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости юрист Олег Зернов.