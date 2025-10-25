В Таиланде объявили годовой траур после смерти королевы-матери

25 октября 2025, 12:24

В Таиланде в 93 года скончалась королева-мать Сирикит, объявлен годовой траур

Фото: iStock/Three_k

В Таиланде умерла 93-летняя королева-мать Сирикит после продолжительной болезни. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на королевский двор.