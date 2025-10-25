В Таиланде объявили годовой траур после смерти королевы-матери
В Таиланде умерла 93-летняя королева-мать Сирикит после продолжительной болезни. Об этом сообщает Bangkok Post со ссылкой на королевский двор.
В пятницу, 24 октября, в больнице Бангкока Сирикит, мать нынешнего короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна, скончалась от инфекции крови. В последние годы из-за проблем со здоровьем она редко появлялась на публике.
В Таиланде объявили о похоронах с высочайшими королевскими почестями и введении годового траура.
Сирикит была очень популярна среди тайцев. Её портреты можно увидеть в домах, офисах и общественных местах по всей стране. День рождения королевы отмечался как День матери. Она занималась решением проблем сельской бедности, сохранением традиций и защитой окружающей среды. Сирикит считали воплощением азиатского изящества и элегантности.
