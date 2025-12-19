«В сердце каждого русского человека»: В ГД раскрыли, где же всё-таки находится душа Сталина

19 декабря 2025, 18:55

Депутат Останина: душа Сталина находится в сердцах россиян

Фото: iStock/AlexeyBorodin

Депутат Госдумы Нина Останина заявила, что душа Иосифа Сталина находится в сердцах россиян.





Напомним, в рамках прямой линии с президентом России Владимиром Путиным прислали вопрос: «Где душа Сталина – в раю или аду?».



Останина призналась, что, увидев на экране это сообщение, сразу вспомнила строчки из стихотворения Сергея Есенина.





«Если крикнет рать святая: "Кинь ты, Русь — живи в раю!". Я скажу: "Не надо рая, дайте родину мою"», — прочла депутат отрывок произведения в разговоре с «Газетой.Ru».

«Так вот, не в раю и не в аду находится сегодня душа Сталина — она в сердце каждого русского человека, кому дорога наша великая родина. Кто понимает, кому обязаны в мае 1945 великой Победой. Имя этому человеку — Сталин. И живет он в душе каждого из нас», — выразила уверенность Останина.