Путин оставил послание будущим поколениям

19 декабря 2025, 16:44

Путин продиктовал послание будущим поколениям для капсулы времени

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, оставил послание будущим поколениям. Глава государства продиктовал его в ответ на вопрос, чтобы он положил в капсулу времени, которая описывала бы наше время.





Перед этим он отметил, что каждый из нас беспокоится о будущем своих близких, и необходимо все выложить в таком порядке, чтобы одно другому не мешало.

«Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени в 20 и 21 веке, с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда, нашими текущими заботами, но не стояли на месте. Мы шли вперед. Мы работали, боролись, сражались и наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание — значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего, бесконечного потока времени, чувствуете и понимаете связь времен. Поздравляем вас с этим — значит, что и мы сражались и думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была с вами, чтобы вы были счастливы. <…> Точка», — сказал Путин.