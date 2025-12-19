«Надо заканчивать»: Путин о передачах про Украину
Президент России Владимир Путин согласился с мнением граждан, уставших от телепередач про Украину. Соответствующее обращение поступило на прямую линию.
На экране высветилось сообщение: «Надоели эти передачи про Украину!». Глава государства на это ответил, что абсолютно согласен, и добавил: «Надо заканчивать».
Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Ее ведущими стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.
Сбор вопросов для нее стартовал 4 декабря и продлится до ее окончания. За это время поступило порядка трех миллионов обращений, расшифровкой которых занимается нейросеть GigaChat.
Читайте также: