Достижения.рф

«Надо заканчивать»: Путин о передачах про Украину

Путин: передачи про Украину надо заканчивать
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин согласился с мнением граждан, уставших от телепередач про Украину. Соответствующее обращение поступило на прямую линию.



На экране высветилось сообщение: «Надоели эти передачи про Украину!». Глава государства на это ответил, что абсолютно согласен, и добавил: «Надо заканчивать».

Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Ее ведущими стали журналисты Павел Зарубин и Екатерина Березовская.

Сбор вопросов для нее стартовал 4 декабря и продлится до ее окончания. За это время поступило порядка трех миллионов обращений, расшифровкой которых занимается нейросеть GigaChat.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0