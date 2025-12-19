«Надо заканчивать»: Путин о передачах про Украину

19 декабря 2025, 16:08

Путин: передачи про Украину надо заканчивать

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин согласился с мнением граждан, уставших от телепередач про Украину. Соответствующее обращение поступило на прямую линию.