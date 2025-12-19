Путин откровенно признался, что влюблён
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с итоговой пресс-конференцией, признался, что влюблён.
Вопрос о личных чувствах главе государства задала журналистка телеканала «360» Регина Орехова. На вопрос, влюблён ли он, президент ответил кратко: «Да», не уточнив, о ком именно идёт речь.
Незадолго до этого, отвечая на другой вопрос, Путин также отметил, что верит в любовь с первого взгляда.
Во время прямой линии прозвучал и ещё один личный эпизод. 23-летний житель Екатеринбурга, сын священника, пригласил президента на свою свадьбу. Молодой человек сделал предложение своей девушке прямо в эфире, получив микрофон для вопроса. Он рассказал, что пара вместе уже восемь лет.
Владимир Путин обратил внимание на то, что отношения начались, когда автору вопроса было 15 лет, назвал его молодцом и вспомнил о традициях ранних браков, распространённых, в частности, на Кавказе.
