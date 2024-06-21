Госавтоинспекция провела массовую проверку водителей в Серебряных Прудах

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Госавтоинспекция г.о. Серебряные Пруды организовала очередную массовую проверку водителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
Инспекторы ГИБДД г.о. Серебряные Пруды проверили, соблюдают ли водители правила безопасной перевозки детей.
За время проверки было проверено около 30 транспортных средств, и ни в одном из них не было выявлено нарушений. Мероприятие проводилось с участием представителей СМИ.
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«Сотрудники ГИБДД провели массовую проверку водителей, чтобы выявить нарушения при использовании детских удерживающих устройств. Водителям напомнили о важности использования автокресел и ремней безопасности при перевозке детей. Всем участникам дорожного движения вручили тематические памятки о том, как правильно выбрать детское удерживающее устройство. Также детям подарили световозвращающие элементы», — поделились в пресс-службе.
За время проверки было проверено около 30 транспортных средств, и ни в одном из них не было выявлено нарушений. Мероприятие проводилось с участием представителей СМИ.
Соблюдайте правила дорожного движения и помните, что перевозка детей требует особой ответственности. Даже короткие поездки должны быть безопасными для маленьких пассажиров.
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Мира Полтева